السعودية للاستثمار الزراعي تتعهد بشراء نصف أسهم اكتتاب شركة برازيلية

قالت شركة برازيل فودز المحدودة (بي.آر.إف) للصناعات الغذائية إن الشركة السعودية للاستثمار الزراعي والإنتاج الحيواني (سالك) وشركة مارفريج البرازيلية للصناعات الغذائية وعدتا بشراء أسهم في طرح جديد محتمل لأسهمها قد تصل قيمته إلى 900 مليون دولار.

وذكرت برازيل فودز في إفصاح أن الشركة السعودية عرضت شراء ما يصل إلى 50 بالمئة من الأسهم التي ستطرحها الشركة وعددها 500 مليون سهم جديد. وتأسست سالك عام 2011 لتأمين إمدادات غذائية للمملكة من خلال الإنتاج الضخم والاستثمارات الأجنبية.

وقد تأسست الشركة السعودية للاستثمار الزراعي والإنتاج الحيواني “سالك” بالمرسوم الملكي الكريم رقم م/22 بتاريخ 18/4/1430هـ الموافق 14/4/2009 كشركة مساهمة سعودية مملوكة لصندوق الاستثمارات العامة وقد نص نظامها الأساسي أن يكون نشاطها الاستثماري داخل وخارج المملكة العربية السعودية للمساهمة في تحقيق استراتيجية الأمن الغذائي بتوفير المنتجات الغذائية واستقرار أسعارها من خلال إنشاء شركات تابعة بمفردها أو عبر شراكات وطنية وإقليمية ودولية.

وتعتبر هذه الخطوة استراتيجية بالنسبة للسعودية، إذ أنها مشتر رئيسي لمنتجات اللحوم البرازيلية. وكانت حكومة الرياض قد أقامت شراكة في السابق مع بي.آر.إف من أجل مشروع مشترك للحوم الحلال من خلال صندوق الاستثمارات العامة الذي يمتلك سالك.

وقال محللو براديسكو بي.بي.آي في مذكرة للعملاء “كانت السعودية أكبر مستورد للدجاج من بي.آر.إف في السنوات الماضية”، مضيفين أن الصفقة المقترحة يمكن أيضا أن “تقلل مخاوف المستثمرين من أن تؤدي حالات الإصابة الأخيرة بإنفلونزا الطيور في البرازيل (التي رُصدت في الطيور البرية فقط حتى الآن) في مرحلة ما لفرض قيود على الصادرات”.

وتملك سالك بالفعل حصة 31 بالمئة في شركة منيرفا البرازيلية المصدرة للحوم.

كما تعهدت مارفريج، التي تملك حصة مسيطرة حاليا تصل إلى 33 بالمئة من برازيل فودز، بشراء 250 مليون سهم المتبقية في الطرح، حسبما قالت برازيل فودز.

وفقا لشروط الصفقة المقترحة، يجب ألا يزيد سعر السهم عن تسعة ريالات برازيلية، حسبما ذكرت الشركة في الإفصاح، وهو ما سيمثل علاوة بنسبة 23.8 بالمئة على سعر الإغلاق يوم الثلاثاء عند 7.27 ريال برازيلي. وهذا يعني أن الطرح إجمالا سيبلغ 4.5 مليار ريال برازيلي (899.41 مليون دولار).

وأوضحت برازيل فودز أن مجلس إدارتها وافق بالفعل على تعيين مستشار مالي للطرح.