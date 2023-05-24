السعودية للاستثمار الجريء تستثمر 28 مليون ريال في الشركات الناشئة

أعلنت السعودية للاستثمار الجريء (SVC) عن استثمار 28 مليون ريال سعودي (7.5 ملايين دولار) في صندوق “Endeavor Catalyst IV”، والمدار من قبل شركة “Endeavor Catalyst”

الذي سيركز على الاستثمار في الشركات الناشئة في المراحل الأولية والمتقدمة.

ووقّع الاتفاقية من جانب “SVC” رئيسها التنفيذي وعضو مجلس إدارة الدكتور نبيل بن عبدالقادر كوشك، فيما مثل شركة “Endeavor Catalyst” الاستثمارية الشريك الإداري بآلن تايلور، بحضور الرئيس التنفيذي المكلف لبنك المنشآت الصغيرة والمتوسطة عبدالرحمن بن محمد بن منصور.

وأوضح الدكتور كوشك أن الاستثمار في صندوق “Endeavor Catalyst IV” يأتي نتيجة دعم بنك المنشآت الصغيرة والمتوسطة المتمثل في زيادة مخصص الاستثمار، ليصبح إجمالي حجم الاستثمار للشركة 1.5 مليار دولار (6 مليارات ريال سعودي), بالإضافة إلى أن هذا الاستثمار يأتي ضمن برنامج الاستثمار في الصناديق الذي تنفذه الشركة، وهو امتداد لسلسلة استثماراتها وإستراتيجيتها لتنمية واستدامة تمويل الشركات الناشئة والمنشآت الصغيرة والمتوسطة في مراحلها المختلفة.

يذكر أن SVC شركة استثمارية حكومية تأسست عام 2018م وتابعة لبنك المنشآت الصغيرة والمتوسطة، أحد البنوك التنموية التابعة لصندوق التنمية الوطني, تهدف إلى تحفيز واستدامة تمويل الشركات الناشئة والمنشآت الصغيرة والمتوسطة من مرحلة ما قبل التأسيس إلى ما قبل الطرح الأولي للاكتتاب العام عن طريق الاستثمار في الصناديق وذلك عن طريق استثمار 1.6 مليون دولار أمريكي, وبلغ عدد الصناديق التي استثمرت فيها الشركة 38 صندوقًا استثمارياً، كما بلغ عدد الشركات الناشئة والمنشآت الصغيرة والمتوسطة المستثمر بها 674 شركة من خلال 1,257 صفقة.

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