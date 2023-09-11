السعودية للاستثمار الجريء تستثمر في صندوق تقنية مالية

أعلنت الشركة السعودية للاستثمار الجريء (SVC) استثمار 18.75 مليون ريال في صندوق التقنية المالية المدار من قبل شركة فينتشر سوق (VSQ)، الذي يركز على الاستثمار في الشركات الناشئة بقطاع التقنية المالية ضمن مراحل نموها المبكرة.

ووقّع الاتفاقية الرئيس التنفيذي وعضو مجلس إدارة “SVC” الدكتور نبيل بن عبدالقادر كوشك، والشريك العام بشركة فينتشر سوق (VSQ) معن عشقي، بحضور الرئيس التنفيذي للاستثمار في “SVC” نورة السرحان، والرئيس التنفيذي للشؤون القانونية هيفاء بهيان، كما شهد التوقيع من “فينتشر سوق” الشريك العام لقطاع التقنية المالية مصعب حكمي.

وقال الدكتور كوشك: “يأتي الاستثمار في صندوق التقنية المالية الذي تديره شركة فينتشر سوق (VSQ) ضمن برنامج الاستثمار في الصناديق، الذي تنفذه الشركة لتعزيز نمو منظومة الاستثمار الجريء في الشركات الناشئة بالمملكة، ولتعزيز النمو الذي شهده قطاع التقنية المالية خلال الأعوام السابقة ما جعله يتصدر مشهد الاستثمار الجريء في السعودية في عام 2022 من حيث العدد والقيمة”.

وأضاف كوشك: “يعزى هذا النمو إلى إطلاق مبادرات حكومية محفزة لقطاع التقنية المالية، مثل مبادرة “فنتك السعودية” التي أطلقها البنك المركزي السعودي بالشراكة مع هيئة السوق المالية، وإســتراتيجية المملكــة للتقنيــة الماليـة كركيـزة جديـدة ضمـن برنامـج تطويـر القطـاع المالـي لرؤيـة 2030 والتي تهدف إلى أن تكــون المملكــة موطنًا للتقنيــة الماليــة وإحــدى الـدول الرائـدة فـي قطـاع التقنيـة الماليـة”.

يذكر أن “SVC” هي شركة استثمارية حكومية تأسست عام 2018 تابعة لبنك المنشآت الصغيرة والمتوسطة، أحد البنوك التنموية التابعة لصندوق التنمية الوطني؛ وتهدف إلى تحفيز واستدامة تمويل الشركات الناشئة والمنشآت الصغيرة والمتوسطة من مرحلة ما قبل التأسيس إلى ما قبل الطرح الأولي للاكتتاب العام عن طريق الاستثمار في الصناديق والاستثمار بالمشاركة في الشركات الناشئة وذلك عن طريق استثمار 2 مليار دولار أمريكي (7.5 مليار ريال)، وبلغ عدد الصناديق التي استثمرت فيها الشركة 43 صندوقاً استثمارياً، كما بلغ عدد الشركات الناشئة والمنشآت الصغيرة والمتوسطة التي تم الاستثمار بها أكثر من 700 شركة.

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