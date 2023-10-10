السعودية للأبحاث والإعلام تطلق الشرق ديسكفري

أعلنت المجموعة السعودية للأبحاث والإعلام، بالتعاون مع “وارنر براذرز ديسكفري”، عن إطلاق منصّة “الشرق ديسكفري” المختصّة بالمحتوى التثقيفي الترفيهي الناطق بالعربية استجابة للطلب المتزايد على المحتوى العربي عالي الجودة.

وستقدّم الشرق ديسكفري عدداً واسعاً من البرامج المجانية الحصرية من مكتبة “وارنر براذرز ديسكفري”، بالإضافة إلى برامج الإنتاج الأصلي. كما تتضمّن الاتفاقية فرصاً للتعاون في الإنتاج المشترك مع “وارنر براذرز ديسكفري” و”إتش بي أو” HBO لتقديم محتوى واقعي نوعي عن منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

ويأتي إطلاق المنصّة الجديدة ضمن جهود المجموعة السعودية للأبحاث والإعلام SRMG في الاستمرار في تطوير وتنويع صناعة المحتوى الناطق باللغة العربية.

وتُعدّ “الشرق ديسكفري” أحدث إضافة إلى شبكة الشرق الإخبارية الحائزة على عدّة جوائز وتشمل “الشرق للأخبار”، و”اقتصاد الشرق مع بلومبيرغ”، قناتي الأخبار الأسرع نمواً في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لثلاث سنوات متتالية، كما تشمل “الشرق الوثائقية” التي تمّ إطلاقها أخيراً والتي تقدّم محتوى وثائقياً قوياً وموضوعياً.