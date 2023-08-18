السعودية تعيد لعبة “السنافر ” للشرق الأوسط وشمال إفريقي

وقعت شركة مانجا للإنتاج التابعة لمؤسسة محمد بن سلمان “مسك“، اتفاقية مع شركة مايكرويدز لنشر وتوزيع لعبة “السنافر كارت”، وتمنح الشراكة الحقوق الكاملة لمانجا للإنتاج، لنشر وتوزيع اللعبة الجديدة بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.





وتعتزم “مانجا”، تعريب اللعبة عن طريق مواهبها السعودية لتعزيز تجربة الجمهور في العالم العربي، حيث ستكون “السنافر كارت” متاحة للاعبين في 22 أغسطس على بلايستيشن 4 و5، وإكس بوكس سيريس إكس | إس، وإكس بوكس ون وكذلك على الكمبيوتر.





وقال الرئيس التنفيذي لشركة مانجا للإنتاج الدكتور عصام بخاري: إن إطلاق لعبة مستوحاة من سلسلة السنافر، يهدف إلى تحقيق أثر إيجابي في صناعة الألعاب في العالم العربي، وتعريب محتوى الألعاب العالمية من خلال مواهبنا السعودية.





وأضاف المدير التنفيذي لشركة مايكرويدزستيفان لونجيارد، أن التعاون يهدف إلى توفير محتوى عالي الجودة يلامس قلوب الجمهور في أنحاء العالم مما يتماشى مع قيمنا وأهدافنا، ونتطلع إلى توسيع وصول لعبة “السنافر كارت” إلى الجماهير في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا من خلال مانجا للإنتاج وتحقيق نجاح مبهر معاً.





وسيخوض اللاعبون تجربة استثنائية في لعبة “السنافر كارت” مع رسومات مذهلة وبيئة تفاعلية، حيث تقدم مجموعة متنوعة من العناصر والأدوات لمساعدة اللاعبين في الحصول على مزايا خلال السباقات، ويُمكن لعبها بشكل فردي، تنافسي، أو بشكل جماعي حيث إن اللعبة تدعم حتى أربعة لاعبين.





ويُمكن للاعبين اختيار شخصياتهم المفضلة من السنافر، علماً أن كل شخصية في اللعبة تتفرد بمهارات وقدرات خاصة بها، وكذلك بإمكانهم اختيار سيارة السباق الخاصة بهم، للمنافسة في سباقات على 12 مضماراً مختلفاً في عالم السنافر، بما في ذلك القرية، والغابة، والسد، والمستنقعات.