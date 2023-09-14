130 روبوتًا جديدًا في السعودية لتحسين تجارة التجزئة

أعلنت “آي كيو روبوتيكس”، عن اتفاقية مع مجموعة “براندس فور لِس”، وتهدف هذه الاتفاقية التي تصل قيمتها لملايين الريالات، إلى دعم التوسع لمجموعة “براندس فور لِس” في المملكة العربية السعودية. ويتضمن مشروع التحول نشر 130 روبوتاً متطوراً لتحسين تجارة التجزئة وللمساعدة في تسهيل معالجة الطلبات عبر مختلف القنوات لزيادة رضا العملاء.

وتحدث فادي العمودي، الرئيس التنفيذي لشركة “آي كيو روبوتيكس”: نعرب عن سعادتنا لإحراز المزيد من التقدم في شراكتنا القوية مع مجموعة “براندس فور لِس”، في الوقت الذي نشرع فيه برحلتنا الاستثنائية لإنشاء مركز التميز في الرياض، بهدف تلبية الطلب المتزايد على التجارة الإلكترونية في المملكة.

وقال أيمن بيضون، نائب الرئيس التنفيذي والمدير التنفيذي للعمليات لمجموعة “براندس فور لِس”: “يسرنا التوصل إلى هذه الشراكة مع “آي كيو روبوتيكس” لتدشين عصر جديد من تجارة التجزئة في المملكة. ويمكننا تصميم تجارب لمبيعات التجزئة تمتاز بالكفاءة العالية بفضل تكنولوجيا الروبوتات، لضمان التركيز على رضا العملاء وراحتهم بصورة دائمة.