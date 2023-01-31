حذرت وزارة الصحة السعودية المؤسسات الصحية من احتجاز الجثامين والمرضى والمواليد وكذلك الأوراق الثبوتية بسبب المطالبات المالية.

وأكدت المديرية العامة للشؤون الصحية بمنطقة الرياض، اليوم الثلاثاء، أن المادة الـ 30 من نظام المؤسسات الصحية الخاصة ولائحته التنفيذية تنص على أن “تسليم الجثامين أو خروج المرضى أو المواليد هو حق للشخص نفسه أو ولي أمره أو ذوي المتوفى وليس مشروطاً بأي إجراء مالي”.

ونوّهت بأنه يحذر على المؤسسات الصحية إلزام المريض أو ذوي المتوفى بتوقيع سندات مالية مقابل المطالبات المالية، أو الاحتفاظ بجثث المتوفين، والأوراق الثبوتية، واحتجاز المرضى وعدم السماح لهم بالخروج.

وأكدت أن وزارة الصحة تقوم بجولات رقابية وتقوم بإحالة المخالفات للجان المختصة، ومن حق المؤسسة الصحية اتخاذ الإجراءات النظامية لتحصيل مستحقاتها.

وحثت الوزارة الجميع على الإبلاغ عن هذه الممارسات المخالفة بالاتصال على الرقم 937.