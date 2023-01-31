. .. by . ..

أخبار ذات صلة

Posted inأخبار أريبيان بزنس

منع احتجاز الجثامين والمرضى والمواليد بسبب مطالبات مالية في المشافي السعودية

نظام المؤسسات الصحية الخاصة ينص على أن تسليم الجثامين أو خروج المرضى أو المواليد هو حق للشخص نفسه أو ولي أمره أو ذوي المتوفى وليس مشروطاً بأي إجراء مالي

وزارة الصحة السعودية تحذر المؤسسات الصحية من احتجاز الجثامين والمرضى والمواليد وكذلك الأوراق الثبوتية بسبب المطالبات المالية

. .. by . ..
نظام المؤسسات الصحية الخاصة ينص على أن تسليم الجثامين أو خروج المرضى أو المواليد هو حق للشخص نفسه أو ولي أمره أو ذوي المتوفى

حذرت وزارة الصحة السعودية المؤسسات الصحية من احتجاز الجثامين والمرضى والمواليد وكذلك الأوراق الثبوتية بسبب المطالبات المالية.

وأكدت المديرية العامة للشؤون الصحية بمنطقة الرياض، اليوم الثلاثاء، أن المادة الـ 30 من نظام المؤسسات الصحية الخاصة ولائحته التنفيذية تنص على أن “تسليم الجثامين أو خروج المرضى أو المواليد هو حق للشخص نفسه أو ولي أمره أو ذوي المتوفى وليس مشروطاً بأي إجراء مالي”.

ونوّهت بأنه يحذر على المؤسسات الصحية إلزام المريض أو ذوي المتوفى بتوقيع سندات مالية مقابل المطالبات المالية، أو الاحتفاظ بجثث المتوفين، والأوراق الثبوتية، واحتجاز المرضى وعدم السماح لهم بالخروج.

وأكدت أن وزارة الصحة تقوم بجولات رقابية وتقوم بإحالة المخالفات للجان المختصة، ومن حق المؤسسة الصحية اتخاذ الإجراءات النظامية لتحصيل مستحقاتها.

وحثت الوزارة الجميع على الإبلاغ عن هذه الممارسات المخالفة بالاتصال على الرقم 937.

  • تابعونا:
  • Follow us on Whatsapp
  • Follow us on Telegram
  • Follow Latest News on Google News
  • Follow us on Instagram
  • Follow us on YouTube
  • Follow us on LinkedIn
  • Follow us on Twitter
  • Follow us on Facebook
  • Flipboard
للاطلاع على  أحدث الأخبار  و أخبار  الشركات من السعودية والإمارات ودول الخليج تابعنا عبر تويتر  و  لينكد إن وسجل اعجابك على فيسبوك واشترك بقناتنا على يوتيوب  والتي يتم تحديثها يوميا