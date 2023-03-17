السعودية: لا تمديد للتأشيرة السياحية

أكدت وزارة السياحة السعودية على عدم إمكانية تمديد فترة الإقامة الخاصة بالتأشيرات السياحية دون الحاجة إلى مغادرة المملكة العربية السعودية والعودة لها مجدداً.

وعبر موقع تويتر، نفت وزارة السياحة، في ردها على استفسار أريبيان بزنس اليوم الجمعة، وجود إمكانية لتمديد فترة الإقامة الخاصة بالتأشيرات السياحية، وعللت الوزارة أنه يمكن الحصول على هذا النوع من التأشيرات إذا كانت سارية المفعول “عند الوصول”.

وعليكم السلام، لا يوجد تمديد لفترة الإقامة لتأشيرات السياحية، شكراً لتواصلك — وزارة السياحة (@Saudi_MT) March 17, 2023

وأضافت الوزارة أنه يمكن لحامل التأشيرة السياحية زيارة كل مناطق المملكة، وأداء العمرة، ولكن لا يمكنه أن يؤدي مناسك الحج.

وكانت الرياض فتحت المجال لدخول الزوار والسياح من خارج المملكة العربية السعودية، بدءاً من أواخر سبتمبر/أيلول 2019، شريطة الحصول على تأشيرة دخول سارية لعام كامل، تُتيح لهم الإقامة داخل المملكة لمدة أقصاها 90 يوماً متواصلة، والتي بدورها ستعمل على إيصال تاريخ المملكة وتراثها وعاداتها العربية الأصيلة إلى مختلف الثقافات والدول.

بات بإمكان المقيمين في الدول الخليجية الخمس الباقية، عن طريق أربع خطوات إلكترونية، إصدار التأشيرة السياحية برسوم 300 ريال هي قيمة التأمين الطبي.

واشترطت وزارة السياحة السعودية أن يكون جواز السفر سارياً لمدة لا تقل عن ستة أشهر وإقامة في إحدى الدول لا تقل عن ثلاثة أشهر.

وكانت وزارة السياحة أعلنت في وقت سابق تعديلات على لائحة تأشيرة الزيارة لغرض السياحة التي شملت توسيع الفئات المؤهلة، وتوفير مزيد من الخيارات للراغبين في زيارة السعودية لغرض السياحة.

تأشيرة المرور

وكانت وزارة الخارجية السعودية أعلنت، في يناير/كانون الثاني الماضي، عن إطلاق خدمة “تأشيرة المرور للزيارة” للقادمين جواً إلكترونياً وبشكل فوري ومجاني للإقامة مدة أربعة أيام في المملكة، وهي خطوة تهدف أيضاً إلى تسهيل القدوم لحضور الفعاليات السياحية أو أداء الشعائر الدينية.

وقالت الخارجية في بيان إن إطلاق الخدمة يبدأ اعتباراً من يناير/كانون الثاني 2023 لأهداف عدة من بينها أداء العمرة وزيارة المسجد النبوي وللسياحة من خلال التقدم بطلب “تأشيرة المرور” عبر المنصات الإلكترونية التابعة للخطوط الجوية السعودية وطيران ناس، “ليتم تمريرها آلياً إلى المنصة الوطنية الموحدة للتأشيرات في وزارة الخارجية لمعالجة التأشيرة الرقمية بشكل فوري، وإرسالها للمستفيد عبر البريد الإلكتروني”.