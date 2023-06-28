السعودية: هل يجوز ربط أرجل الأضحية حين ذبحها؟

أوضحت إدارة الإرشاد الزراعي التابعة لوزارة البيئة والمياه والزراعة السعودية، حديثاً، الحكم الشرعي في جواز ربط أرجل الأضحية حين ذبحها وذلك بالتزامن مع عيد الأضحى المبارك حيث تذبح ملايين الأضاحي حول العالم.

وجاء ذلك عبر تغريدة في موقع تويتر استحضرت فيها إدارة الإرشاد الزراعي فتوى سابقة للشيخ الدكتور صالح الفوزان العضو في هيئة كبار العلماء، وعضو في المجمع الفقهي بمكة المكرمة التابع لرابطة العالم الإسلامي، وعضو في لجنة الإشراف على الدعاة في الحج، وعضو في اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء بالمملكة العربية السعودية.

وقالت التغريدة “ما حكم ربط أرجل الذبيحة عند الذبح تسهيلاً للذبح، علماً أن ربط رجليها عند الذبح ومنعها من الحركة يقلّل من خروج الدم”، ليقول الشيخ صالح “لا ما تربط لأن حركتها برجليها فيها راحة لها وتخفيف للألم، فلا يربطها”.

الأضحية بنية التقرب من الله

الأضحية اسم لما يذبح من الأنعام يوم النحر وأيام التشريق بنية التقرب إلى الله تبارك وتعالى، وقد أجمع المسلمون على مشروعيتها لقوله تعالى: ﴿فصل لربك ‌وانحر﴾ [الكوثر: 2]، ولما أخرجه البخاري في صحيحه عن أنس رضي الله عنه قال: “ضحى النبي صلى الله عليه وسلم بكبشين أملحين أقرنين، ذبحهما بيده، وسمى وكبر” والأضحية تذبح عن المضحي ومن يلزمه الإنفاق عليهم مهما بلغ عددهم، والشاة تجزئ عن واحد، والبقرة والبدنة عن سبعة.

والقصد الأعظم من الأضحية هو إحياء سنة أبينا إبراهيم عليه السلام في امتثاله لأمر الله وعزمه على تنفيذ الرؤيا بذبح ولده قال تعالى: ﴿وفديناه ‌بذبح ‌عظيم ﴾ [الصافات: 107] والمسلمون حين يضحون يتمثلون معاني الفداء والتضحية لهذا الدين، والاستسلام والانقياد لأمر الله، عقلوا الحكمة منه أو لم يعقلوها، قال الحكيم الترمذي: “وأما علة الأضحية فإنه لما جنى العبد على نفسه وأذنب فكأنه أحل القتل بنفسه، فأمر بالفداء كما أمر الله تعالى خليله عليه الصلاة السلام بذبح ابنه ثم فداه بكبش ونجاه من القتل، وهذه ملة خليل الله إبراهيم منّ بها علينا، فلما أذنب العبد استوجب النار، وهو القتل الأعظم فأمر بفداء نفسه” إثبات العلل للحكيم الترمذي ص 208. ومن حكم الأضحية: الربط والاتصال بين الحاج الذي يذبح الهدي في الحرم، وغير الحاج الذي يذبح الأضحية في الحل، فيتشاركان في القصد والمعنى والثواب والأجر، ومن حكمها: شكر الله على نعمة المال، ومن حكمها: التوسعة على الفقراء والأقارب والجيران.

التحذير من التلاعب بسندات الأضاحي

في سياق منفصل، أعلنت النيابة العامة السعودية، مساء أمس الثلاثاء، أن الإخلال بتعليمات بيع سندات الهدي والأضاحي تُرتّب قيام المساءلة الجزائية وحال انطواء السلوكيات على جريمة احتيال مالي تكون من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف.

وقالت النيابة “يحظر إصدار وبيع وتسويق سندات الهدي والأضاحي والفدي والصدقة بكافة أنواعها الخاصة بالحجاج، إلا من خلال مشروع المملكة العربية السعودية للإفادة من لحوم الهدي والأضاحي الذي يقوم بتنفيذه البنك الإسلامي للتنمية”؛ وهو مؤسسة مالية دولية لدعم وتنمية التقدم الاقتصادي والاجتماعي للدول الإسلامية ومقره العاصمة السعودية الرياض.