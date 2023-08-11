السعودية: تعديل لائحة رسوم تقديم منتجات التبغ والرسم 100%

وافق وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان السعودي ماجد الحقيل، أخيراً، على قرار تعديل لائحة رسوم تقديم منتجات التبغ في المملكة العربية السعودية وأهم بنود القرار تحصيل رسم سنوي بمقدار 100 بالمئة من إجمالي مبيعات منتجات التبغ لمحل تقديم منتجات التبغ.

وينشر أريبيان بزنس نص القرار نقلاً عن جريدة أم القرى الرسمية التي نشرت القرار مساء اليوم الجمعة في عددها 4993.

“إن وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان

بناءً على الصلاحيات المخولة له نظاماً

وبناء على نظام البلديات والقرى الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/(٥) وتاريخ ١٣٩٧/٢/٢١هـ وبناء على نظام إجراءات التراخيص البلدية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٥٩) وتاريخ ١٤٣٥/٩/٢٣هـ

وبناء على المرسوم الملكي رقم (م/۱۲۸) وتاريخ ١٤٤٤/٨/١٣هـ، القاضي بالموافقة على تعديل المرسوم الملكي رقم (م/۱۰۷) وتاريخ ١٠ / ٩ / ١٤٤٠هـ، على النحو الوارد في القرار.

وبعد الاطلاع على لائحة رسوم تقديم منتجات التبغ، الصادرة بالقرار الوزاري رقم ٤١٠٠٠٠٢٧٠٦ وتاريخ ١٤٤١/١/٥هـ.

يقرر ما يلي:

أولاً: الموافقة على تعديل لائحة رسوم تقديم منتجات التبغ بالصيغة المرافقة.

ثانياً: تحل هذه اللائحة محل لائحة رسوم تقديم منتجات التبغ، الصادرة بالقرار الوزاري رقم ٤١٠٠٠٠٢٧٠٦ وتاريخ ١٤٤١/١/٥هـ.

ثالثاً: تُنشر هذه اللائحة على موقع الوزارة الإلكتروني، ويعمل بها من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.

رابعاً: يُبلغ هذا القرار لمن يلزم لتنفيذه.

وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان ماجد بن عبدالله الحقيل”.

لائحة رسوم تقديم منتجات التبغ

المادة الأولى:

الوزارة: وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان.

الوزير: وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان.

اللائحة: لائحة رسوم تقديم منتجات التبغ.

البلدية: الأمانة أو البلدية بحسب الأحوال.

الترخيص: موافقة مكتوبة من الأمانة/ البلدية، تسمح بتقديم منتجات التبغ، وفق الاشتراطات والمتطلبات المنظمة له.

المادة الثانية:

1- يتم تحصيل الرسم السنوي الثابت مقابل إصدار أو تجديد ترخيص نشاط تقديم منتجات التبغ داخل المدن وخارجها، وفقاً للفئات الموضحة في الجدول رقم (1) الملحق بهذه اللائحة.

2- يتم تحصيل رسم بنسبة قدرها (100%) من إجمالي مبيعات منتجات التبغ لمحل تقديم منتجات التبغ داخل المدن وخارجها، على ألا تقل قيمة الرسم عن (25) ريالاً لكل وحدة تبغ، وفقاً لما هو وارد في الجدول رقم (1) المرفق.

المادة الثالثة:

على المرخص له بتقديم منتجات التبغ، عند نهاية كل شهر ميلادي تقديم حساب شهري للبلدية عن المبيعات متضمناً مبلغ الرسم في بند مستقل وذلك خلال خمسة أيام، وسداد قيمة الرسم المنصوص عليه في الفقرة (2) من المادة الثانية في الحساب المخصص لذلك بحد أقصى يوم خمسة عشر من كل شهر ميلادي، وللبلدية اتخاذ الإجراءات النظامية اللازمة للتحقق من صحة هذا الحساب.

المادة الرابعة:

1- يكون تصنيف البلديات لأغراض تطبيق أحكام هذه اللائحة وفقاً للجدول رقم (1)، وتحصّل رسوم ترخيص تقديم منتجات التبغ في المراكز الواقعة في نطاق أي من البلديات وفق الرسوم المحددة في بلديات التصنيف الخامس.

2- يقصد بالمناطق (أ)، (ب)، (ج) في الجدول رقم (1)، المواقع المحددة في الخرائط التي يعتمدها الوزير أو من ينيبه، وتوضح الأماكن الأكثر جاذبية في المدينة وتصنف وفقاً لها رسوم التراخيص داخل النطاق الإشرافي للبلدية.

المادة الخامسة:

يمكن تحصيل رسوم إصدار ترخيص نشاط تقديم منتجات التبغ داخل المدن وخارجها في المواسم والفعاليات على أساس يومي، وذلك بقسمة قيمة الرسم على عدد أيام السنة، وفقاً للفئات الموضحة في الجدول رقم (1) الملحق بهذه اللائحة، على ألا تقل قيمة رسم الترخيص عن 5.000 ريال عند احتساب قيمة الرسم.