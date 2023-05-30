السعودية لإعادة التمويل العقاري تصدر صكوكاً بـ 3,5 مليار ريال

أعلنت الشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري “SRC” – المملوكة بالكامل لصندوق الاستثمارات العامة – عن نجاحها في استكمال إصدارها لشريحة جديدة من الصكوك بقيمة 3.5 مليار ريال، وذلك ضمن برنامج الصكوك المحلي البالغ قيمته 20 مليار ريال، لتكون بذلك الشريحة السادسة ضمن البرنامج المقومة بالريال السعودي والمدعومة بضمانات حكومية.

ويبرهن نجاح هذا الطرح على ثقة المستثمرين في السوق المحلية ونموذج عمل الشركة، كما يؤكد على دورها الفاعل في سوق التمويل العقاري بالمملكة والإسهام في تحقيق مستهدفات برامج رؤية السعودية 2030.

بدوره، أكد الرئيس التنفيذي للشركة فابريس سوسيني، أن الشركة تشهد استجابة لافتة من المستثمرين لبرنامجها للصكوك، ما يُؤكد على ثقة المستثمرين ومتانة قطاع الإسكان وجاذبيته الاستثمارية العالية.

وأضاف: “من خلال تقديم حلول مبتكرة لإعادة التمويل العقاري فإننا نؤكد على حرص الشركة على الاستمرار في تطوير سوق التمويل العقاري بالمملكة، وتوفير السيولة، ودعم جهات التمويل لتحقيق المزيد من النمو في نسب تملك المنازل للأسر السعودية في المملكة”.

وكان كلٌ من “الراجحي المالية وHSBC” المنسقين الرئيسيين لطرح الصكوك، فيما تولى إدارة الطرح كل من “الجزيرة كابيتال”، و”الراجحي كابيتال”، و”بنك إتش إس بي سي السعودية”،و “الرياض كابيتال”، و “شركة الإنماء للاستثمار”.

يُذكر أن الشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري حصلت على تصنيف (A+) (مستقر) من وكالة “فيتش”، وتصنيف (2A) (إيجابي) من وكالة “موديز”، وتصنيف (A-) (مستقر) من “ستاندرد آند بورز”.

وكان صندوق الاستثمارات العامة أسس الشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري في 2017، لتكون ركيزة ومحفزاً رئيسياً لنمو واستدامة التمويل العقاري السكني في المملكة، وذلك بعد حصولها على ترخيص من البنك المركزي السعودي للعمل في السوق الثانوية للتمويل العقاري.

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