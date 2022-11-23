by فادي طنّوس

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 السعودية: كيف أدى انخفاض سعر العملة في سبع دول إلى تأثير إيجابي هائل على واردات المملكة؟

by فادي طنّوس

جاء انخفاض سعر العملة في سبع دول لينعكس إيجابا على قيمة واردات المملكة العربية السعودية.

فوفقا لبيانات الهيئة العامة للإحصاء بلغت واردات المملكة من هذه الدول بالإضافة إلى الاتحاد الأوروبي نحو 282 مليار ريال خلال ثمانية أشهر من العام الجاري، تمثل أكثر من 63 % من واردات المملكة من العالم.

ما هي الدول التي تستورد منها المملكة؟

تضم القائمة الاتحاد الأوروبي، الصين، الهند، مصر، اليابان، كوريا الجنوبية، سويسرا، والمملكة المتحدة.

ومن أبرز السلع المستوردة من هذه الدول، السيارات والأجهزة الكهربائية والسلع الغذائية، بجانب الصناعات الكيماوية والمعادن.

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تفاصيل الواردات

  • الاتحاد الأوروبي

يتصدر الاتحاد الأوربي جدول ترتيب المصدرين للملكة، بقيمة واردات بلغت 96.2 مليار ريال خلال الفترة المذكورة، بالتزامن مع تراجع اليورو 9 بالمئة منذ مطلع العام.

  • الصين

استوردت المملكة ما قيمته 94.2 مليار ريال للسعودية، في ظل تراجع اليوان 11 بالمئة.

  • الهند

صدرت الهند للملكة سلعا بنحو 25.5 مليار ريال، وقد تراجعت عملتها “الروبية” 9 بالمئة منذ بداية 2022.

  • مصر

بلغت الصادرات المصرية للملكة 16.7 مليار ريال، في ظل تراجع الجنيه بواقع 36 بالمئة.

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  • اليابان

صدرت اليابان ما قيمته 15.7 مليار ريال للسعودية خلال ثمانية أشهر من العام الجاري، مع تراجع الين 18 في المئة.

  • كوريا الجنوبية

استوردت المملكة ما مجموعه  12.3 مليار ريال من سيول، مع انخفاض عملتها “الوون” 11 بالمئة.

  •  سويسرا

 بلغت واردات الرياض من سويسرا 11.4 مليار ريال، في ظل تراجع الفرنك السويسري 7 بالمئة.

  • بريطانيا

سجلت المملكة واردات من بريطانيا بقيمة 9.9 مليار ريال، في ظل انخفاض الجنيه الاسترليني 12 بالمئة منذ مطلع العام وحتى أغسطس 2022.

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