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Posted inأخبار أريبيان بزنسطاقة

السعودية، كير الدولية ترسي عقدي كهرباء بـ 302 مليون ريال

أرست شركة كير الدولية مع الشركة الوطنية لنقل الكهرباء عقدين بقيمة 302 مليون ريال لتنفيذ مشروعي كهرباء في الرياض.

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أعلنت شركة كير الدولية في إفصاح على موقع “تداول السعودية” اليوم عن ترسية عقد مع الشركة الوطنية لنقل الكهرباء لتنفيذ مشروع ربط محطة النظيم بالجهد العالي 132 كيلو فولت في مدينة الرياض، بقيمة اجمالية 253,202,329 مليون ريال شاملة ضريبة القيمة المضافة (15%). ويتضمن العقد أعمال الكابلات الأرضية للجهد العالي 132 كيلو فولت وأعمال المحطات المرتبطة من حماية وإتصالات وأنظمة تحكم عن بعد وتوسعة لقاطعين رئيسيين في إحدى المحطات المتصلة.

كما أعلنت شركة كير الدولية في إفصاح على موقع “تداول السعودية” اليوم عن ترسية عقد مع الشركة الوطنية لنقل الكهرباء، لتنفيذ مشروع ربط محطة العارض بالجهد العالي 132 كيلو فولت في مدينة الرياض، بقيمة اجمالية 48,849,893 مليون ريال شاملة ضريبة القيمة المضافة (15%).

ويشمل العقد تنفيذ أعمال كابلات أرضية للجهد العالي 132 كيلو فولت وأعمال في المحطات المتصلة بالشبكة من حماية واتصالات وأنظمة التحكم عن بعد.

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