السعودية: “كوارا القابضة” تقدم حلولاً جديدة لبيع التذاكر مدعومة بتقنيات البلوك تشين

وقعت شركة “كوارا القابضة”، التي تتخذ من المملكة العربية السعودية مقراً لها، مؤخراً اتفاقية شراكة مع “بام تكتنغ”، مزود تقنيات بيع وتوزيع التذاكر القائمة على البلوك تشين وتمكن منظمي الفعاليات من إصدار تذاكر غير قابلة للتقليد أو الغش وإدارة كافة مراحل عملية إصدارها وبيعها بموثوقية عالية.

وتهدف الشراكة الجديدة بين “كوارا بلوك تشين”، التابعة لشركة “كوارا القابضة”، و”بام تكتنغ” إلى منح جميع منظمي الفعاليات والحفلات في المملكة العربية السعودية القدرة على ضبط عملية منح التذاكر بالكامل والحد من عمليات الاحتيال وتقليد التذاكر ومراقبة كامل مراحل بيعها واستخدامها. ويتم إنشاء كل تذكرة بدعم أحدث تقنيات البلوك تشين والعملات الرقمية غير القابلة للاستبدال. ويجري ربط التذاكر بالمشتري بأمان تام مع إمكانية تتبعها بنسبة 100% الأمر الذي يمنع بيع التذاكر المغشوشة في الأسواق الثانوية. كما يتم إصدار جميع التذاكر ضمن شبكة البلوك تشين باستخدام العقود الذكية لإلغاء إمكانية استخدامها بأسلوب غير مشروع وإعادة بيعها بأسعار غير عادلة والتصدي للمعاملات الاحتيالية. كما تقود هذه العملية إلى خلق قيمة إضافية من التجارة الثانوية.

وفي هذا السياق، قال زياد الشعار، الرئيس التنفيذي لشركة “كوارا القابضة”: “يسعدنا التعاون مع ’بام تكتنغ‘ لتقديم تذاكر غير قابلة للتقليد أو الغش ومدعومة بأحدث تقنيات البلوك تشين والعملات الرقمية غير القابلة للاستبدال في المملكة العربية السعودية. وتتوج هذه الشراكة إنجازاً لافتاً لقطاع الفعاليات الترفيهية في المملكة وتمكنه من إرساء معايير موثوقة لإصدار التذاكر وضبط عملية بيعها بالكامل وتحسين تجربة المستخدمين”.

وأضاف: “في الوقت الحاضر، بات من السهل نسبياً تزوير التذاكر وإعادة بيعها في الأسواق الثانوية. كما أن التعرف على هوية زوار الفعاليات أمر بحاجة للمزيد من التركيز، لذلك ينطوي تقديم تذاكر مدعومة بتقنية البلوك تشين على أهمية استراتيجية كبيرة، نظراً لقدرته على ضمان الأمن وتعزيز الموثوقية والشفافية بأسلوب يدعم نمو قطاع الترفيه في المملكة العربية السعودية”.

من جانبه قال جورج مولر، العضو المنتدب في “بام تكتنغ”: “نفخر بالعمل مع ’كوارا القابضة‘ لتقديم أحدث خدمات منح التذاكر المدعومة بتقنيات البلوك تشين والعملات الرقمية غير القابلة للاستبدال بأسلوب يعزز الأمان ويمكّن من مراقبة عملية شراء ومنح التذاكر بالكامل. ومع اعتياد السماسرة على شراء عدد كبير من تذاكر الفعاليات بهدف إعادة بيعها بأسعار أعلى بنسبة تبلغ نحو 70% من سعرها الأصلي، تأتي تقنية البلوك تشين لتمثل حلاً موثوقاً لضبط عملية بيع التذاكر بالكامل، في حين تقدم العملات الرقمية غير القابلة للاستبدال وسيلة يسيرة لجمع المعلومات حول طريقة ومكان شراء التذاكر ومكان إعادة بيعها”.

ويشهد قطاع الترفيه في المملكة العربية السعودية نمواً لافتاً، ومع تزايد عدد الفعاليات التي تستضيفها المملكة، ستساهم خدمات بيع التذاكر الرقمية الجديدة التي تقدمها “كوارا القابضة” في إحداث تحول جذري بالنسبة لمنظمي تلك الفعاليات في المملكة، إذ تمكنهم من الحصول على حل آمن لبيع التذاكر. وسيساهم ذلك أيضاً في تحقيق أهداف المملكة لقطاع السياحة والاستجمام والترفيه تماشياً مع رؤية السعودية 2030 وبرنامج التحول الرقمي.