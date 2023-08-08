السعودية: برنامج حكومي لكفالة الفئات الأشد حاجة

أظهر مشروع تعديل طرحه بنك التنمية الاجتماعية السعودي الحكومي (البنك السعودي للتسليف والادخار سابقاً) عزمه وضع برنامج وضوابط وسياسات لكفالة الفئات الأشد حاجة بهدف تمكينهم من الحصول على منتجات البنك التمويلية في المملكة العربية السعودية.

وأكد مشروع تعديل نظام بنك التنمية الاجتماعية، المعروض حالياً عبر منصة “استطلاع” التابعة للمركز الوطني للتنافسية، أن التعديل يأتي نتيجةً لنقل مهمات الصندوق الخيري للتنمية إلى بنك التنمية الاجتماعية، ولضمان استمرار خدمة الفئات المستهدفة من البنك، والتي كان يستهدفها الصندوق ورعايتهم بصورة مستمرة للحصول على البرامج التنموية، وأن تكون هذه الفئات فعالة في المجتمع ومساهمة في تنمية الاقتصاد الوطني من خلال إشراكهم في الرحلة التنموية التي تشهدها المملكة.

وأكد أن من أهم الآثار المتوقعة لتعديل النظام نتيجة الدمج مع الصندوق الاجتماعي الخيري، استمرار خدمة الفئات المستهدفة من الصندوق الخيري للمساهمة في تحقيق الدعم الاجتماعي التنموي للمواطنين والمواطنات.

ويقدم البنك قروضاً دون فائدة وخدمات غير مالية للمشاريع المتناهية الصغر تشجيعاً لأصحابها على مزاولة الأعمال والمهن بأنفسهم ولحسابهم الخاص، كما يمنح قروضا اجتماعية لذوي الدخول المحدودة من المواطنين لمساعدتهم على التغلب على صعوباتهم المالية.

ويدعم البنك تنمية قطاع المشاريع المتناهية الصغر ورعايته بما يعزز دوره في التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وتشجيع التوفير والادخار للأفراد والمؤسسات في المملكة، وإيجاد الأدوات والبرامج التي تحقق هذه الغاية، بالإضافة إلى تقديم خدمات فنية وإدارية مساندة للمنشآت المستفيدة من خدمات البنك لرفع كفايتها وزيادة فرص نجاحها.

نبذة عن المشروع

تأسيساً لقرار مجلس الوزراء رقم 657 وتاريخ 22/11/1443هـ القاضي بإلغاء الصندوق الخيري الاجتماعي وإلغاء تنظيمه ونقل جميع مهمات الصندوق الخيري الاجتماعي واختصاصاته وأصوله النقدية والعينية وموظفيه إلى بنك التنمية الاجتماعية، عليه قام البنك بإعداد مشروع تعديل نظامه بإضافة فقرة فرعية جديدة على المادة الرابعة ويكون ترتيبها (ط) وفق النص التالي “وضع برنامج لكفالة الفئات الأشد حاجة، بهدف تمكينهم من الحصول على منتجات البنك التمويلية” بالإضافة إلى تعديل المادة التاسعة من النظام نفسه وذلك بإضافة فقرة فرعية ترتيبها (ي) تأتي وسط تسلسل فقرات المادة التاسعة وتكون الإضافة وفق التالي “وضع ضوابط وسياسات لكفالة الفئات الأشد حاجة ومن في حكمهم، أخذاً في الاعتبار استدامة البنك وكفاءة أصوله” ليصبح هذا التعديل موائم لما ورد في قرار مجلس الوزراء لنقل مهمات الصندوق الخيري الاجتماعي، ومواصلة لدور البنك في تعزيز التنمية الاجتماعية وتوسيع الشمول المالي والاجتماعي للمواطنين والمواطنات.

وبدأ الاستطلاع يوم أمس الإثنين 7/8/2023 ومن المقرر أن ينتهي يوم 6/9/2023 في قطاع العمل والرعاية الاجتماعية لجهة بنك التنمية الاجتماعية.