

أعلن الإتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” رسميا عن فوز المملكة العربية السعودية بتنظيم كأس العالم 2034.



وأكد اليوم الثلاثاء السويسري، جياني إنفانتينو، رئيس الاتحاد الدولي لكرة “فيفا” أن مجلس الاتحاد الدولي لكرة القدم، وافق بالإجماع على استضافة السعودية لكأس العالم 2034.

كأس العالم 2034

وقال إنفانتينو في منشور على حسابه في انستجرام: في عام 2034 ستستضيف قارة آسيا البطولة (المملكة العربية السعودية)، ثلاث نسخ وخمس قارات وعشر دول ستتشارك في تنظيم المباريات في البطولة، وهذا ما يجعل كرة القدم عالمية حقًا.

وأضاف: سيتم تنظيم أعظم عرض على وجه الأرض من قبل كندا والمكسيك والولايات المتحدة في عام 2026 – في أمريكا الشمالية.



من المقرر استضافة النسختين المقبلتين من كأس العالم FIFA في إفريقيا (المغرب) وأوروبا (البرتغال وإسبانيا) – مع ثلاث مباريات احتفالية تلعب في أمريكا الجنوبية (الأرجنتين وباراغواي وأوروغواي) – في عام 2030 وفي آسيا (المملكة العربية السعودية) في عام 2034.



وتابع: توحد كرة القدم العالم بشكل لا مثيل له في أي رياضة أخرى، و FIFA هي العرض المثالي لرسالة الوحدة والشمول، فضلا عن تقديم توضيح مهم لكيفية التقاء الثقافات المختلفة والتعلم وفهم بعضها البعض بشكل أفضل.



واختتم: بينما نعيش في عالم منقسم وعدواني بشكل متزايد ، نظهر مرة أخرى أن كرة القدم ، الرياضة العالمية الرائدة ، توحد بشكل لا مثيل له. نحن جميعا بحاجة إلى مناسبات الوحدة هذه ، وتوفر كأس العالم القادمة قوة فريدة للخير في هذا الصدد.



وكانت تقارير إعلامية أكدت اقتراب السعودية من الفوز بتنظيم بطولة كأس العالم 2034، بعدما اصبح الملف السعودي وحيدًا دون منافس على طاولة الفيفا.

"نؤكد التزامنا في الاتحاد السعودي لكرة القدم بتلبية جميع متطلبات الاتحاد الدولي لكرة القدم؛ لنيل حق الاستضافة".



?️- رئيس الاتحاد السعودي @Yalmisehal عن ترشح السعودية لاستضافة بطولة كأس العالم 2034 ? #السعودية2034 ?? pic.twitter.com/EwFG92lz6T — الاتحاد السعودي لكرة القدم (@saudiFF) October 31, 2023