السعودية، قروض السياحة والسفر 834 مليون ريال

بلغت القروض الاستهلاكية التي قدمتها البنوك السعودية للأفراد خلال النصف الأول من العام الجاري 443,9 مليار ريال تراجعاً من 451,5 مليار ريال بنهاية عام 2022 وفق رصد “أريبيان بزنس” لأحدث البيانات الصادرة عن البنك المركزي السعودي توزعت كالآتي:

قروض متفرقة : 405,19 مليار ريال.

ترميم وتحسين عقارات : 11,79 مليار ريال.

سيارات ووسائل نقل شخصية : 10,87 مليار ريال.

أثاث وسلع معمرة : 8,08 مليار ريال.

تعليم : 6,63 مليار ريال.

سياحة وسفر : 834 مليون ريال.

الرعاية الصحية : 533 مليون ريال.

أما قروض بطاقات الإئتمان فقد بلغت 24,9 مليار ريال خلال النصف الأول من العام الجاري.

وقد زادت المصارف السعودية قروضها الشخصية بنسبة 3,7% إلى 1,208 تريليون ريال بنهاية شهر حزيران / يونيو 2023 مقارنة مع 1,165 تريليون ريال بنهاية 2022.