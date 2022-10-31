السعودية قد تخفّض أسعار الخام لآسيا لشحنات ديسمبر

قالت مصادر لوكالة “رويترز” إن السعودية، أكبر مصدر للنفط، قد تخفض أسعار النفط الخام لدول آسيا في كانون الأول/ديسمبر المقبل مع توسع القيود المفروضة بسبب كوفيد 19 في بعض بلدان القارة الصفراء.

وأشارت الوكالة في تقرير لها الاثنين، إلى أن تخفيضات الأسعار تأتي في ظل ضعف استهلاك الوقود المتوقع في الصين وسط قواعدها الصارمة الخاصة بفيروس كورونا.

وتعتزم أوبك بلس خفض إنتاجها بمقدار مليوني برميل يوميًا اعتبارًا من تشرين الثاني/نوفمبر المقبل، لدعم أسعار العقود الآجلة للنفط التي انخفضت إلى نحو 90 دولارًا من 120 دولارًا قبل ثلاثة أشهر بسبب مخاوف من ركود اقتصادي عالمي، وارتفاع أسعار الفائدة في الولايات المتحدة، بالإضافة إلى ارتفاع سعر الدولار مقابل العملات الأخرى.

ووفقاً لخمسة أشخاص استطلعت رويترز آراءهم، فإن شركة أرامكو السعودية قد تخفض سعر البيع الرسمي لخامها العربي الخفيف بنحو 30 إلى 40 سنتا للبرميل في كانون الأول/ديسمبر.

ويأتي خفض الأسعار في الوقت الذي وسعت فيه الصين، التي تعد أكبر مشتر للنفط الخام في العالم، ضوابط كوفيد الصارمة لاحتواء متغير أوميكرون القابل للانتقال بشكل كبير، بعد زيادة في الحالات المبلغ عنها يوميًا.

ونوه أحد المصادر لرويترز، إلى أن الطلب الصيني أضعف بكثير مما كان متوقعاً، مضيفًا أن السوق قد حددت بالفعل توقعاتها بأن المصافي الصينية ستستخدم حصص تصدير منتجاتها النفطية بالكامل.

وأصدرت الصين في أواخر أيلول/سبتمبر المنصرم 15 مليون برميل إضافي من حصص التصدير الجديدة لتعزيز اقتصادها المتعثر، لكن بعض المصافي قالت إن الحوافز لرفع معدلات التشغيل منخفضة بسبب الهوامش الربحية الضعيفة.

وانخفض هامش التكرير لشركة تكرير آسيوية نموذجية تقوم بمعالجة خام النفط بمتوسط ​​2.59 دولار للبرميل بعدما كان 3.30 دولار في أيلول/سبتمبر.

وتحدد أرامكو السعودية أسعار الخام بناء على توصيات العملاء وبعد حساب التغير في قيمة نفطها خلال الشهر الماضي، بناء على العوائد وأسعار المنتجات.