السعودية تهزم الأرجنتين بقيادة ميسي في كأس العالم FIFA 2022   

سجل منتخب السعودية فوزاً للتاريخ بهزيمته لمنافسه منتخب الأرجنتين (2-1) ضمن أولى مواجهات المجموعة الثالثة من كأس العالم FIFA قطر 2022™ على ستاد لوسيل الثلاثاء.

توقيت الأهداف

هدف د 10 الحكم يعود لتقنية الفيديو لاحتساب ركلة جزاء لمصلحة المنتخب الأرجنتيني يحولها ميسي لهدف.

هدف للسعودية د 48 صالح الشهري يعدل النتيجة لمصلحة المنتخب السعودي بتسديدة يسارية قوية.

د 53 هدف ثانٍ للتاريخ يسجله المنتخب السعودي بتسديدة قوية لقائده سالم الدوسري.

أسباب الفوز

انسجام كبير بين اللاعبين

حماس كبير لدى اللاعبين

ونسبة التركيز مرتفعة للغاية ولا توجد إصابات

معلومات مهمة عن “الأخضر”

المنتخب السعودي هو أول منتخب عربي يواجه الأرجنتين في تاريخ كأس العالم، وهو حسب عشاق الساحرة المستديرة يعني مسؤولية كبيرة لتقديم وجه مشرف للكرة السعودية والعربية أمام “راقصي التانغو”.

يشار إلى أن المنتخب السعودي أمام مهمة شاقة بعد أن وقع “الأخضر” في مجموعة نارية بمونديال قطر تضم الأرجنتين بقيادة ميسي وبولندا مع ليفاندوفسكي إضافة إلى المكسيك.

مشاركة “الاخضر” في مونديال قطر 2022، هي السادسة له في نهائيات كأس العالم.

والمنتخب السعودي هو أكثر المنتخبات العربية مشاركة في المونديال إلى جانب كل من منتخبي المغرب وتونس.

ويطمع المنتخب السعودي تحت قيادة الفرنسي هيرفي رينارد هذه المرة في بلوغ المرحلة الثانية، وتكرار تجربة عام 1994.

ويمتلك “الأخضر” كوكبة من النجوم يستطيعون صنع الفارق بينهم مدافع اليمين سلطان الغانم (28 عاما) لاعب نادي النصر السعودي، وسالم الدوسري، جناح نادي الهلال السعودي، الذي سجل 15 هدفا لمنتخب بلاده في 53 مباراة.

وفي حراسة عرين “الأخضر” الحارس الأكثر خبرة بين حراس المرمى الثلاثة في المنتخب محمد العويس (31 عاما)، إلى جانب الحارس الثاني محمد الربيعي.

وفي ثنائي قلب خط الدفاع يظهر اسما عبد الإله العمري من النصر السعودي وعلي البليهي.

وفي خط الوسط يقف لاعبا الهلال عبد الله المالكي ومحمد كنو في خط الوسط الدفاعي، وقلب هجوم المنتخب السعودي يقوده فراس البريكان.

وقبل بدء المونديال، أعلن المدرب الفرنسي رينارد قائمة المنتخب السعودي المشاركة في مونديال قطر وضمت 26 لاعبًا هم: محمد العويس، ومحمد اليامي، ونواف العقيدي، وسلطان الغنام، ومحمد البريك، وعبدالإله العمري، وعلي البليهي، وعبدالله مادو، وحسان تمبكتي، وسعود عبدالحميد، وياسر الشهراني، وسلمان الفرج، وسالم الدوسري، وعبدالإله المالكي، ومحمد كنو، وعبدالرحمن العبود، وسامي النجعي، وهتان باهبري، وناصر الدوسري، وعلي الحسن، ورياض شراحيلي، وعبدالله عطيف، وهيثم عسيري، وصالح الشهري، وفراس البريكان.