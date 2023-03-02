السعودية تحقق أعلى معدل نمو إنتاجية في دول العشرين

حققت المملكة العربية السعودية المرتبة الأولى بين دول مجموعة العشرين في معدل نمو إنتاجية العامل للعام 2022 حيث كانت القيمة المحققة هي 4.9 وذلك حسب منظمة العمل الدولية (ILO) في سلسلة القراءات المنمذجة التي تصدرها سنوياً حول إنتاجية العامل.

ويمثل هذا الرقم أعلى معدل حققته السعودية لنمو الإنتاجية حسب المصدر ذاته، حيث إن هذا المعدل قد وصل في 2019 إلى 3.6 بالمئة، وارتفع في 2021 إلى 4.4 بالمئة قبل أن يصل في 2022 إلى أعلى مستوياته.

وساهمت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية وبالتشارك مع الجهات الحكومية في تحقيق هذا المنجز من خلال مبادراتها في تطوير وتنظيم سوق العمل السعودي وتعزيز جاذبيته وتحسين كفاءته الإنتاجية وفقاً لاستراتيجية سوق العمل.