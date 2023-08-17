“السعودية قد تلعب في دوري أبطال أوروبا”

في ظل تطور الدوري السعودي لكرة القدم واستقطاب أفضل اللاعبين في أوروبا وألمع نجومها، فأن مسؤولي كرة القدم السعوديين يحاولون إيجاد مقعد في دوري أبطال أوروبا، لبطل الدوري السعودي في المواسم المقبلة. بحسب منصّة كالتشيو إي فينانزا “Calcio e Finanza” الإيطالية.

وحسب المصدر، فإن المسؤولين السعوديين سيتقدمون بطلبٍ إلى الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، من أجل مشاركة بطل دوري روشن في دوري أبطال أوروبا بدايةً من نسخة 2024-2025 التي ستشهد توسعًا ونظامًا جديدًا للمسابقة.

ويذكر ان بطولة دوي أبطال أوروبا ستشهد نظامًا جديدًا بدايةً من موسم القادم يكون فيه عدد الفرق المشاركة 36 بدلًا من 32، حيث سيتم تأهل 4 فرق إضافية وفق معايير يحددها الاتحاد الأوروبي لكرة القدم.

ويستهدف المسؤولون في السعودية إلى تخصيص مقعدٍ من هذه المقاعد الأربعة الإضافية، لبطل الدوري السعودي.

ويعد الدوري السعودي حالياً من أفضل الدوريات في العالم بعد انضمام الكثير من نجوم كرة القدم، ومن أهمهم النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، والفرنسي كريم بنزيما نجم ريال مدريد وحامل الكرة الذهبية في موسم 2022، والنجم الجزائري رياض محرز، وغيرهم الكثير من نجوم أوروبا.