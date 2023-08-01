

نفت الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع، في المملكة العربية السعودية، جميع الأخبار التي نشرت حول منع عرض فيلم BARBIE في البلاد.

وأوضحت الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع، سبب تأجيل عرض الفيلم في السعودية، إلى 31 من أغسطس، قائلا أن الهيئة طلبت بعض التعديلات على نسخة الفيلم التي ستعرض محليًا، ولكن الطلب قوبل بالرفض من منتجي الفيلم، فيما نسعى إلى التعديل مع موزع الفيلم داخليًا، للوصول إلى نسخة مرضية للجميع بحيث تكون مناسبة للعرض في دور السينما”.

وقالت تقرير “أخبار الخليج”، أن عدد من الدول العربية، طلبت تعديلات علي الفيلم، حتي يعرض في صالات العرض الداخلية بالبلاد، فيما لم تستجيب الشركة المنتجة للفيلم، أو الموزعين لهذا الطلب حتي الآن.

وتخطت إيرادات فيلم الدمية الشهيرة باربي، حاجز الـ 700 مليون دولار في شباك التذاكر حول العالم، وهو ما يعد رقما ضخما، خاصة أن تكلفة الفيلم بلغا ١٤٥ مليون دولار فقط.

الفيلم من بطولة مارجو روبي في دور “باربي” وريان جوسلينج في دور “كين”، بينما يظهر النجوم دوا ليبا، جون سينا، سيمو ليو، إيسا راي، إيما مكاي، نيكوتي جاتوا أليكساندرا شيب، هاري نيف، مجسدين لنسخ مختلفة من باربي وكين.

يدور الفيلم حول عروسة باربي التي تعيش بسعادة في “عالم باربي”، ولكنها تنفى إلى العالم الحقيقي وتضطر لمواجهة البشر بعد أن يتم الكشف أنها غير مثالية، وهو من تأليف نواه بومباك والمخرجة جريتا جيرويج المرشحة لأوسكار مرتين