السعودية: فيروس معد يضرب الأغنام وينتقل للبشر

أكد تقرير اليوم الأحد أن هناك فيروس معد يضرب الأغنام في المملكة العربية السعودية وذلك مع اقتراب عيد الأضحى المبارك وتزايد تعامل البشر المباشر مع الأغنام والماعز من كل شرائح المجتمع وأنه ينتقل أيضاً من الحيوانات إلى البشر.

وحذر أطباء بيطريون، بحسب صحيفة “الوطن” السعودية، من التعامل مع أغنام وماعز مصابة بفيروس التهاب الفم البثري المعدي (أورف) (ORF) الذي يصيب الإنسان عند التعرض للاتصال المباشر مع الحيوانات المصابة، خاصة عندما يتم لمس البثرات الناتجة من المرض، حيث تظهر الأعراض على الإنسان بشكل مشابه لتلك التي تظهر على الأغنام والماعز، وتتمثل في ظهور بثرات على الجلد والشفاه والأنف والأذنين، وتتراوح حجمها بين 2 – 5 ملم.

انتشار سريع

أجمع خمسة مختصين، بحسب الصحيفة اليومية، على أن المرض يسبب ظهور بثرات صغيرة على الجلد والشفاه واللسان والأنف للحيوان المصاب، ويتم نقل الفيروس عن طريق الاتصال المباشر بين الحيوانات المصابة والسليمة، وينتشر بسرعة في المناطق التي يوجد فيها تركيز كبير من الأغنام والماعز، لذا يجب الحرص على تطهير وتعقيم الأدوات والمعدات التي تستخدم في رعاية الحيوانات وتغذيتها وعلاجها، وعدم إدخال حيوانات جديدة إلى الحظيرة قبل فحصها، والتأكد من خلوها من العدوى.

9

العلاج

يتم علاج المرض، بحسب المختصين، عبر إعطاء الحيوانات المصابة مضادات حيوية، لتجنب العدوي البكتيرية، ومضادات فيروسية، ويمكن استخدام مراهم موضعية في تخفيف الأعراض. كما يجب فصل الحيوانات المصابة عن السليمة، للحد من انتشار المرض.

9

أعراض على الجلد

ينصح بالتوجه إلى الطبيب إذا ظهرت أي أعراض على الجلد أو الأنسجة المحيطة بالعين أو الفم، خاصةً إذا كان هناك تاريخ للتعرض للحيوانات المصابة ببفيروس التهاب الفم البثري المعدي، ويجب اتخاذ الاحتياطات اللازمة عند التعامل مع الحيوانات المصابة بهذا الفيروس مثل ارتداء القفازات وغسل اليدين جيداً بالصابون والماء بعد التعامل معها.

وعلى الرغم من أن الفيروس يمكن أن ينتقل من الحيوانات المصابة إلى الإنسان، فإنه من النادر جداً أن ينتقل من الإنسان إلى الحيوانات الأخرى، ويعد ذلك حالة استثنائية، وتكون قابلية الإصابة بالمرض أعلى في صغار الحيوانات بعمر 5 – 6 أشهر.

9

الأعراض عند الإنسان

يبدأ ظهور الأعراض بعد 3 – 7 أيام من العدوى.

التهاب بالفم مع ظهور فقاعات أو حويصلات على اللثة واللسان والشفاه أو على الأصابع.

ظهور عقد تشبه حبة العدس قد تكون مؤلمة، ويشعر المصاب بحكة، ويصاحب ذلك تورم في الغدد الليمفاوية الموضعية.

ظهور تقرحات على الشفاه والأصابع.

ظهور الآفة المرضية على الأيدي حتى مفصل الكوع، وعلى الأرجل حتى مفصل الركبة.

يستمر المرض ثلاثة أسابيع ثم يتم الشفاء.

9

طرق علاج المرض

استخدام المطهرات الموضعية.

استعمال المضادات الحيوية الموضعية.

تناول الفيتامينات والأملاح المعدنية والمقويات.

أخذ المحاليل الوريدية المغذية.

9