حققت المملكة العربية السعودية فائضا كبير في ميزان المدفوعات لبند السفر في الربع الأول من عام 2023م، مقارنة بالربع الأول من عام 2022م.

حيث أعلنت وزارة السياحة تحقيق المملكة فائضًا في ميزان المدفوعات لبند السفر في الربع الأول من عام 2023 قدره 22.8 مليار ريال.

و بلغت إيرادات السياحة الوافدة حوالي 37 مليار ريال سعودي، ليعكس هذا الإنجاز الجهود المبذولة لتعزيز مساهمة القطاع السياحي في نمو الاقتصاد الوطني.

ويأتي ذلك مدعومًا بالنمو الكبير لإيرادات السياحة الوافدة بنحو 225% مقارنة بالربع الأول من عام 2022لتصل الإيرادات إلى نحو 37 مليار ريال سعودي بحسب بيانات البنك المركزي السعودي.

نفخر بالإعلان عن تحقيق المملكة لفائض كبير في ميزان المدفوعات لبند السفر في الربع الأول من عام 2023م، وذلك بفضل نمو إيرادات السياحة الوافدة بنسبة 225٪ مقارنة بالربع الأول من عام 2022م، حيث بلغت إيرادات السياحة الوافدة حوالي 37 مليار ريال سعودي، ليعكس هذا الإنجاز الجهود المبذولة… pic.twitter.com/PqETPGS7VC — وزارة السياحة (@Saudi_MT) August 30, 2023