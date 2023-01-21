توقع المركز الوطني للأرصاد في السعودية حدوث تقلبات جوية مستمرة اعتباراً من يوم غدٍ الأحد (22 يناير/كانون الثاني 2023) حتى يوم الخميس المقبل (26 يناير/كانون الثاني 2023)، مصحوبة بهطول أمطار متوسطة في مجملها وغزيرة في بعض المناطق.

وفي تغريدة عبر تويتر، قال المركز، صباح أمس الجمعة، “استعدوا لهطول الأمطار على الرياض والشرقية والقصيم ابتداءً من الأسبوع القادم”.

وقال محلل الطقس عقيل العقيل من المركز الوطني للأرصاد، في مداخلة لقناة “الإخبارية” المحلية إن الحالة في منطقة الرياض تشمل المجمعة، والزلفي، والغاط، وشقراء، ورماح، والدوادمي والقويعية، كذلك تتأثر القصيم بالحالة المطرية. أما المنطقة الشرقية، فتتأثر بالأمطار كلاً من الجبيل وحفر الباطن، والمناطق الشمالية الشرقية.

وفي منطقة حائل؛ شمال غرب السعودية، تتأثر مناطق حائل وبقعاء والغزالة والشنان ومعظم محافظات المنطقة، وتشمل روضة التنهات والصمان وصحراء الدهناء.

وقال “العقيل” إنه من المحتمل ارتفاع درجات الحرارة بشكل طفيف في العاصمة الرياض بدءاً من يوم الاثنين المقبل إلى الخميس المقبل.