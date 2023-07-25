كشفت مصادر مطلعة أن صندوق الاستثمارات العامة يدعم صفقة للاستحواذ على سلسلة متاجر التجزئة البريطانية الراقية سيلفريدجز بقيمة 4 مليارات جنيه إسترليني، حيث تأتي الصفقة في إطار جهود صندوق الثروة السيادي السعودي لتنويع الاقتصاد.

وقالت المصادر التي رفضت الكشف عن هويتها وفقًا لصحيفة “التلغراف البريطانية” أن صندوق الاستثمارات العامة (PIF) بقيمته 500 مليار جنيه إسترليني، استحوذ على حصة في المتجر التاريخي متعدد الأقسام عبر شركة العقارات النمساوية Signa Holding.

وبحسب الصحيفة فإن صندوق الاستثمارات العامة يدعم صندوق Signa الذي استحوذ على حصة 50٪ في سيلفريدجز في أغسطس الماضي.

وذكرت صحيفة “مال” أن الشركة النمساوية تدخل أيضًا في شراكة مع مجموعة Central Group التايلاندية للبيع بالتجزئة، حيث فازا بمزاد أطلقته عائلة ويستون، المالكة لسيلفريدجز منذ عام 2003، مدفوعاً بوفاة البطريرك جالين ويستون. جاء عرض Signa and Central بقيمة 4 مليارات جنيه إسترليني في منافسة مع صندوق الثروة السيادي القطري.

وجاءت صفقة سيلفريدجز استكمالا لثلاثة استثمارات رفيعة المستوى في المملكة المتحدة من قبل صندوق الاستثمارات العامة، بعد أن استحوذ على حصة غالبة في نادي نيوكاسل يونايتد في عام 2021 وأصبح العام الماضي ثاني أكبر مساهم في شركة أستون مارتن.

واعتبرت الصحيفة أن صفقة استحواذ صندوق الاستثمارات العامة على سيلفريدجز عبر Signa يسلط الضوء على الطريقة التي تستخدم بها المملكة العربية السعودية الوسطاء – وأشهرهم شركة سوفت بنك اليابانية للتكنولوجيا وصندوق رؤية الخاص بها – لتوظيف بعض ثروتها.

جدير بالذكر أن شركة Signa Holding هي أكبر شركة عقارية مملوكة للقطاع الخاص في النمسا. تأسست Signa في عام 2000 من قبل رجل الأعمال التيرولي رينيه بينكو. وأصبحت مجموعة عقارات أوروبية تضم أكثر من 150 موظفًا ومكتبًا في فيينا وإنسبروك وميونيخ ودوسيلدورف ولوكسمبورغ وزيوريخ وبولزانو وبرلين وهامبورغ.