السعودية، عصابة تروج لحملات حج وهمية في قبضة الأمن

قبضت دوريات الأمن في العاصمة المقدسة (مكة المكرمة) على (3) مقيمين من الجنسية البنجلاديشية لترويجهم لحملات حج وهمية وأساور وبطاقات حج غير صحيحة في مكتب غير نظامي، بغرض النصب والاحتيال، وضبط بحوزتهم مبالغ مالية وأجهزة كمبيوتر، وجرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم، وإحالتهم إلى النيابة العامة.

? | شرطة العاصمة المقدسة تقبض على (3) وافدين بتأشيرة زيارة لترويجهم لحملات حج وهمية وبيع أساور حج غير نظامية وعرضهم لخدمات تسكين في فنادق#بسلام_آمنين pic.twitter.com/qoi5ACc6dK — الأمن العام (@security_gov) June 18, 2023



وحذّر الأمن العام من الاستجابة للإعلانات عبر مؤسسات ومكاتب غير نظامية وشبكات التواصل الاجتماعي عن أداء فريضة الحج عن الآخرين وحملات الحج الوهمية، وتأمين الأضاحي للحجاج وتوزيعها، وبيع أساور حاج، وتأمين وسائل نقل، وغيرها من الإعلانات المضللة بغرض النصب والاحتيال، والإبلاغ عنها بالاتصال بالرقمين (911) في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية و(999) في بقية مناطق المملكة.