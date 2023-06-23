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Posted inأخبار أريبيان بزنس

السعودية، عصابة تروج لحملات حج وهمية في قبضة الأمن

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قبضت دوريات الأمن في العاصمة المقدسة (مكة المكرمة) على (3) مقيمين من الجنسية البنجلاديشية لترويجهم لحملات حج وهمية وأساور وبطاقات حج غير صحيحة في مكتب غير نظامي، بغرض النصب والاحتيال، وضبط بحوزتهم مبالغ مالية وأجهزة كمبيوتر، وجرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم، وإحالتهم إلى النيابة العامة.


وحذّر الأمن العام من الاستجابة للإعلانات عبر مؤسسات ومكاتب غير نظامية وشبكات التواصل الاجتماعي عن أداء فريضة الحج عن الآخرين وحملات الحج الوهمية، وتأمين الأضاحي للحجاج وتوزيعها، وبيع أساور حاج، وتأمين وسائل نقل، وغيرها من الإعلانات المضللة بغرض النصب والاحتيال، والإبلاغ عنها بالاتصال بالرقمين (911) في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية و(999) في بقية مناطق المملكة.

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