السعودية، طرح 621 شقة في مشروع الأعالي للبيع

أطلقت الشركة الوطنية للإسكان “NHC” في السعودية مشروع الأعالي، أحد مشاريع ضاحية الواجهة في الدمام، المنطقة الشرقية، لمستحقي الدعم السكني بالشراكة مع شركة سمو العقارية، وذلك ضمن الجهود المبذولة مع القطاع الخاص لزيادة المعروض العقاري في المنطقة الشرقية.

ويمتد المشروع على مساحة 72,924 ألف متر مربع، حيث يُوفّر 621 وحدة سكنية من نوع “شقق” تحت الإنشاء، بمساحات تتراوح ما بين 157 – 211 متراً مربعاً، وبأسعار تبدأ من 468 ألف ريال حتى 623 ألف ريال، حيث ستصمم هذه الوحدات السكنية وفق نماذج متطورة عالية الجودة مستوحاة من تاريخ مدينة الدمام العريق.

وتتميز ضاحية الواجهة بموقعها الإستراتيجي في المدخل الغربي لمدينة الدمام، كما تمتد على مساحة تتجاوز 9 ملايين متر مربع، تجتمع فيها روح الأصالة والحياة العصرية، وتتوفر فيها مقومات جودة الحياة من مسطحات خضراء، وحدائق، وملاعب، ومدارس، ومساجد، ومراكز تجارية للتسوق، ومرافق ترفيهية وغيرها من الخدمات لتلبية احتياجات الأسرة السعودية.

استمراراً لسعينا في زيادة المعروض العقاري، نعلن عن إطلاق مشروع الأعالي بـ #ضاحية_الواجهة في #الدمام، بأسعار تبدأ من 468,000 ريال ضمن بيئة سكنية متكاملة الخدمات والمرافق.



احجز وحدتك الآنhttps://t.co/nxvi5bsDpb — NHC الوطنية للإسكان (@SaudiNHC) August 7, 2023



ويمكن حجز الوحدات السكنية في مشروع الأعالي والاطلاع على كافة الخيارات من خلال زيارة مقر سكني في الخبر، من خلال الرابط https://goo.gl/maps/CcYh9vJySG72ReZB6.

يذكر أن الوطنية للإسكان هي الشركة الممكنة لقطاع التطوير العقاري، وأكبر مطور رئيسي للضواحي والمجتمعات السكنية التي تتسم بجودة الحياة وتهدف إلى زيادة المعروض العقاري بالمملكة، وتوفير خيارات سكنية متنوعة، وذلك في إطار سعيها إلى تحقيق مستهدفات برنامج الإسكان أحد برامج رؤية المملكة 2030 برفع نسبة التملّك السكني للأسر السعودية إلى 70%.