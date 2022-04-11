السعودية: طرح 13 موقعًا للاستثمار في مجمع الحجر الجيري بحفيرة نساح

واس- أعلنت وزارة الصناعة والثروة المعدنية طرح 13 موقعًا للاستثمار في مجمع الحجر الجيري بحفيرة نساح في محافظة المزاحمية بمنطقة الرياض عن طريق المنافسة، حيث تستهدف المنافسة المستثمرين المهتمين بصناعة أحجار وصخور الزينة.

وتهدف الوزارة من هذا الطرح إلى تنظيم إجراءات عمليات المنافسة للحصول على رخصة محجر مواد بناء، لاستغلال كتل الحجر الجيري في مجمع حفيرة نساح، وتوفير البيئة العادلة للمتنافسين، لتعزيز الاستثمار في قطاع التعدين، بالإضافة إلى تشجيع الصناعات الوطنية، وذلك تماشيًا مع أهداف رؤية المملكة 2030. وذكرت الوزارة أن إعلان المنافسة وإيضاح شروط ومتطلبات ونتائج التأهيل وأسماء الفائزين سيكون عبر “منصة تعدين”، حيث ستعمل الوزارة على تأهيل نتائج المتنافسين بناءً على متطلبات وشروط المنافسة المعلنة.

ويبدأ استيفاء متطلبات التأهيل في الـ 13 من أبريل الجاري، ثم إعلان تأهيل المتنافسين، وأخيرًا إطلاق عملية المزايدة على المواقع المخصصة. يُذكر أن الوزارة عملت على مراقبة وتنظيم موقع المجمع والتأكد من أن الأعمال المنفذة لا يترتب منها أثر ضار بالأمن والسلامة والصحة، ولا تتسبب في الإضرار بالبيئة المحيطة أو الممتلكات، وذلك من خلال سَنّ الضوابط وفرض العقوبات على المخالفين، ويمكن للراغبين التقدم للمنافسة من خلال الرابط:

https://mining.mim.gov.sa/pages/public/MiningLicensingRoundNesah.xhtml