حددت منصة “أبشر” التابعة لوزارة الداخلية السعودية، حديثاً، الضوابط الخاصة بالصور اللازمة لتجديد بطاقة الهوية الوطنية إلكترونياً عبر التطبيق الإلكتروني.

وتتضمن الضوابط أن تكون الصورة ملونة ذات خلفية بيضاء، وأن تكون حديثة تم التقاطها قبل ستة أشهر كحد أقصى، وأن تكون ملامح الوجه واضحة بدون تعابير، وخالية من مساحيق التجميل.

وشددت على ضرورة ألا تشوب الصورة أي طيات، أو بقع حبر، أو ثقوب، ويجب أن تبين الصورة الوجه وهو ينظر بشكل مستقيم إلى الكاميرا، وتجنب ظهور العيون الحمراء الناتجة عن الانعكاس الضوئي للكاميرا.

تعرّف على الشروط والحالات الصحيحة لصورة تجديد الهوية الوطنية إلكترونيًا عبر أبشرhttps://t.co/Qs5n5PEPGe#أبشر_بها_وأنت_بمكانك pic.twitter.com/P93nNyhgf4 — أبشر (@Absher) May 23, 2023

وكانت وزارة الداخلية السعودية قد دشنت، في أبريل/نيسان الماضي، خدمتي “طلب إصدار هوية لأفراد الأسرة”، و”إصدار بدل تالف لبطاقة الهوية الوطنية” عبر منصة أبشر.

أبشر تنجز ربع مليون عملية تجديد لبطاقة الهوية الوطنية

أنجزت وزارة الداخلية عبر منصتها الإلكترونية “أبشر” تجديد أكثر من 250 ألف بطاقة هوية وطنية من خلال خدمة تجديد بطاقة الهوية الوطنية، التي تمكّن المواطنين والمواطنات من طلب التجديد إلكترونياً دون الحاجة إلى مراجعة مكاتب الأحوال المدنية؛ وذلك باستخدام أحدث تقنيات التعرّف على الوجه.

ويمكن للمواطنين والمواطنات السعوديين الاستفادة من الخدمة في حال تبقى 180 يوماً أو أقل على انتهاء بطاقة الهوية الوطنية، بحيث يرفع المستفيد من خلال حسابه في منصة أبشر صورة شخصية تتماشى مع اشتراطات ومتطلبات الخدمة، وطلب إيصال البطاقة إلى عنوانه.

وتأتي هذه الخدمة امتداداً لمساعي وزارة الداخلية في توفير الوقت والجهد على المواطنين والمواطنات، وإتمام تنفيذ خدماتهم ذاتياً، ودعم مسيرة التحول الرقمي الحكومي.