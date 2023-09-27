السعودية.. ضبط 115 كيلو حشيش في منفذ الربع الخالي

تمكّنت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك في منفذ الربع الخالي بالمملكة العربية السعودية من إحباط محاولة لتهريب 114.973 كيلوجرام من مادة “الحشيش”، عُثِر عليها مُخبأة في إحدى المركبات القادمة إلى المملكة عبر المنفذ.

وأوضحت الهيئة أنه عند إجراء عملية الكشف والمعاينة لإحدى المركبات القادمة عبر منفذ الربع الخالي، عُثر على تلك الكمية من “الحشيش” مُخبأة في صندوق المركبة.

وأكدت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك أنها ماضية في إحكام الرقابة الجمركية على واردات وصادرات المملكة، وتقف بالمرصاد أمام محاولات أرباب التهريب.

وتقوم هذه الحملات بالتنسيق والتعاون المستمر مع المديرية العامة لمكافحة المخدرات، وذلك تحقيقًا لأمن المجتمع وحمايته من هذه الآفات.

ودعت الهيئة في الوقت ذاته الجميع إلى الإسهام في مكافحة التهريب لحماية المجتمع والاقتصاد الوطني من خلال التواصل معها، حيث تستقبل البلاغات المرتبطة بجرائم التهريب ومخالفات أحكام نظام الجمارك الموحد بسرية تامة، مع منح مكافأة مالية للمُبلّغ في حال صحة معلومات البلاغ.