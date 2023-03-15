السعودية، صندوق التنمية السياحي يستثمر في المطار للسفر والسياحة

أعلن صندوق التنمية السياحي في السعودية وبالشراكة مع شركة (IMPACT46)، إحدى أكبر شركات الاستثمار الجريء في المملكة، عن توقيع اتفاقية للاستثمار في مجموعة المطار للسفر والسياحة، يتم بمقتضاها استثمار الصندوق في المجموعة.

وجرى الإعلان عن توقيع الاتفاقية خلال ملتقى السياحة السعودي المنعقد في مدينة الرياض خلال الفترة من 14 إلى 16 آذار / مارس الجاري في مركز الرياض الدولي للمؤتمرات والمعارض، وهو الحدث الأضخم الذي يجمع أكثر من 350 جهة مختصة بالسياحة السعودية.

ووقع الاتفاقية كل من المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة (IMPACT46) عبد العزيز العمران، ورئيس مجلس إدارة مجموعة المطار للسفر والسياحة يوسف بن عبد الله الراجحي، بحضور المدير العام التنفيذي لتغطية الأعمال، المنشآت الكبيرة في صندوق التنمية السياحي فيصل الفدّا.

ويستهدف صندوق التنمية السياحي من هذه الاتفاقية استمرارية تفويضه التنموي كشريك إستراتيجي لمجموعة المطار القابضة بما يضمن دعم التوسع والنمو لمجموعة المطار من خلال تقديم منصات سياحية جديدة عبر الإنترنت تخدم السياح، بما يسهم في رفع مستوى العرض الحالي للغرف.

وقال الرئيس التنفيذي لصندوق التنمية السياحي قصي بن عبد الله الفاخري: “سعدنا اليوم بتوقيع هذه الاتفاقية مع مجموعة المطار للسفر والسياحة، التي تأتي امتداداً للاتفاقيات التي وقعها الصندوق مع القطاع الخاص بهدف تعزيز منظومة العمل التكاملي الذي يحقق مستهدفات رؤية المملكة 2030″، مبيناً أن الشراكة الثلاثية ستسهم بشكل نوعي في تطوير القطاع التقني السياحي إذ أن هذا النوع من الاستثمار يسهم في توفير تجربة سياحية معززة بالحلول التقنية التي تدعم التحول وإعادة تشكيل قطاع السياحة السعودي، وهو الأمر الذي يرسخ دور الصندوق كممكِّن وداعم للمستثمرين، فاستخدام تقنيات مثل تطبيقات الأجهزة المحمولة والأنظمة الأساسية عبر الإنترنت سيؤدي إلى تحسين تجربة السفر للمستخدمين وأتمتة منظومة خدمات الضيافة وربط المحتوى والمخزون المحلي بالأسواق العالمية، الأمر الذي يساهم في إثراء التجربة السياحية، وإثراء الوجهات السياحية بالمملكة بما يحقق أهداف الإستراتيجية الوطنية للسياحة”.

وأعرب الرئيس التنفيذي لشركة (IMPACT46) عبد العزيز العمران عن سعادتهم بإبرام هذه الشراكة مع صندوق التنمية السياحي للعمل على بناء مجتمع ريادي في قطاع السياحة وتلبية احتياجات رواد الأعمال في هذا القطاع، حيث قال: “نسعى دائماً في شركة (IMPACT46) على دعم الشباب ورواد الأعمال المبتكرين من أبناء الوطن وتمكينهم من خلال تقديم الدعم الاستثماري المطلوب لنكون العجلة الفعّالة خلف تنوع الاقتصاد في المملكة”.

من جانبه قال رئيس مجلس إدارة مجموعة المطار للسفر والسياحة يوسف بن عبد الله الراجحي: “لقد جاءت هذه الاتفاقية بهدف دعم قطاع الضيافة ورفع نسب التشغيل في الغرف والشقق الفندقية وبالتالي ارتفاع إيراداتها والارتقاء بمستوى الخدمات وفق أعلى المعايير العالمية المستندة إلى تقنيات متقدمة، وأفكار ابتكارية تعزز التحول الرقمي في قطاع السياحة بالمملكة”، مبيناً أن “هذه الاتفاقية ستسهم في دعم صناعة السياحة في بلادنا وتحقيق مستهدفات الإستراتيجية الوطنية للسياحة ورفع مستوى الكفاءات الوطنية وخلق فرص وظيفية جديدة تلبي احتياجات التنمية، وتوحيد الرؤى المستقبلية التي تتماشى مع رؤية المملكة 2030”.

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