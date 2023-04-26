السعودية: شروط شحن ماء زمزم جواً

أوضح مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة؛ أهم المطارات السعودية، شروط شحن عبوات ماء زمزم للمعتمرين العائدين إلى بلدانهم.

وقال مطار جدة الدولي في إنفوجرافيك عبر تويتر إن عملية الشحن تستدعي شراء العبوة المسموح بها من نقاط البيع الرئيسة سعة خمسة لترات، وعدم وضعها داخل الأمتعة المشحونة جواً.

عزيزي المعتمر..

تعرّف على شروط شحن

ماء زمزم عبر #مطار_الملك_عبدالعزيز

للمعتمرين العائدين إلى بلدانهم.#خدمتكم_شرف pic.twitter.com/sT0PoGzw37 — مطار الملك عبدالعزيز الدولي (@KAIAirport) April 25, 2023

وأضاف أنه يسمح بعبوة واحدة لكل معتمر مغادر دولي، شريطة وجود حجز للعمرة على تطبيق “نُسك”.

ويستقبل مطار جدة الدولي أكبر عدد من الحجاج والمعتمرين القادمين إلى الأراضي المقدسة.

ماء زمزم

ماء زمزم هو نفسه الماء الذي يأتينا من بئر زمزم، وهذه البئر توجد في الحرم المكي وهي مياه مقدّسة عند المسلمين.

وفق تقرير سابق لوكالة الأنباء السعودية، فإن “ماء زمزم، خير ماء على وجه الأرض، طعام الطعم، وشفاء السقم، وقاصدو بيت الله الحرام من حجاج ومعتمرين وزائرين، يحرصون على شرب ماء زمزم المبارك أثناء أدائهم لمناسكهم شاكرين الله – عز وجل – على ما تفضل به عليهم من نعم كثيرة، وتوفر الخدمات المتكاملة التي يحتاجون إليها داخل المسجد الحرام، ومنها عبوات ماء زمزم المنتشرة في جميع ساحات المسجد الحرام وأروقته وأدواره، والتي وفرتها الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشريف”.

وماء زمزم له “فضل عظيم، قال الرسول صلى الله عليه وسلم (إنها مباركة وإنها طعام طعم)، فهي بئر مباركة وماؤها مبارك، كما أن ماء زمزم يعد من أسباب الشفاء من الأمراض والأسقام ففي الحديث (ماء زمزم لما شُرب له)، والدعاء يستجاب عند شربه كأن يقال (اللهم إني اسألك علماً نافعاً ورزقاً واسعاً وشفاء من كل داء)”.

وأولت حكومة العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود “اهتماماً كبيراً ببئر زمزم، ووفرت التقنية والعناية الخاصة لضمان توفير ماء زمزم المبارك لضيوف الرحمن”.