فادي طنّوس by فادي طنّوس

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السعودية..شركة الأغذية “نستله” تعتزم استثمار نحو 2 مليار دولار في المملكة

فادي طنّوس by فادي طنّوس

قالت وزارة الاستثمار السعودية إن شركة نستله تعتزم استثمار سبعة مليارات ريال سعودي بما يعادل 1.86 مليار دولار في المملكة على مدى عشر سنوات، وستضخ استثمارا أوليا قدره 375 مليون ريال سعودي.

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ما هي تفاصيل الاتفاق بين وزارة الاستثمار السعودية وشركة نستلة؟

وأضافت الوزارة على موقعها على تويتر أنها وقعت مذكرة تفاهم مع شركة نستله تتضمن:

  • الاستثمار في قطاع صناعات الأغذية بالمملكة.
  • إنشاء مصنع متطور بأحدث التقنيات.
  • إنشاء مركز للبحث والتطوير.
  • تدشين أول حاضنة أعمال لنستله في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
  • إطلاق أكاديمية تعليمية لبناء القدرات وتطوير الكوادر السعودية.

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ما هي أهداف الشراكة مع نستلة ؟

وقالت الوزارة أن هذه الخطة الاستراتيجية مع نستله ستساهم في:

  • تحقيق الأمن الغذائي.
  • تطوير الصناعات المحلية.
  • الابتكار في الصناعات الغذائية.
  • خلق فرص عمل تتماشى مع رؤية السعودية 2030.
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شركة نستله، شركة متعددة الجنسيات متخصصة في إنتاج الأطعمة المعلبة، أسست عام 1905 في “فيفي” في سويسرا، من اندماج شركتي “أنجلو- سويس ميلك” لمنتجات الحليب وشركة “فاري لاكتي هنري نسلي” التي كانت تنتج أطعمة الرُضع في ذلك الوقت.

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