السعودية: شركات تبيع النجوم..

أكدت صحيفة سعودية، اليوم الأحد، وجود إعلانات لمنصات ومنظمات وشركة لبيع النجوم إلى الناس فيما وصف أحد أعضاء هيئة كبار العلماء السعودية عملية البيع بـ “أبطل الباطل” لأن النجوم “ملك لله تعالى”.

وذكرت صحيفة “عكاظ” اليومية أن مواقع تواصل اجتماعي تداولت، أخيراً، إعلانات لمنصات ومنظمات لبيع النجوم على الأشخاص بأسعار رمزية تبدأ بـ 30 دولاراً، أي نحو 112 ريالاً، ويحصل المشتري على اسم من اختياره وشهادة ملكية للنجمة مدى الحياة.

ورحب مغردون بالفكرة كنوع من الابتكار للهدايا، وانتقدها كثيرون، واصفينها بـ “تجارة الوهم”، واستغلال الأموال وبيع ما لا يملكون، بالإضافة إلى عدم وجود فائدة من الحصول على هذه الشهادة.

واتخذت شركة في السعودية، دون أن تذكر الصحيفة اسمها، أسلوباً جديداً في التسويق لنشاطها وأعمالها من خلال إهداء نجوم لبعض الشخصيات وتسجيلها بأسمائهم كنوع من الدعاية.

وقال أحد المستلمين لهذا النوع من الهدايا “وصلني إهداء نجمة في السماء باسمي من شركة، لكني لم أستكمل تسجيل بيانات شهادة الملكية حتى الآن”.

وقال عضو هيئة كبار العلماء الشيخ عبدالله المنيع “إن بيع النجوم وادعاء تسميتها باسم المشتري يعد أبطل الباطل، فالنجوم ملك المولى عز وجل، وفي البيع لا بد أن يكون البائع مالكاً لما باع، وهؤلاء أخسأ من أن يملكوا من ملكوت الله شيئاً، ويعد البائعون من أكبر الدجاجلة (وهي جمع دجال) وفعلهم محرم وظلم وافتراء وعدوان”.