السعودية ترفع سعر الخام العربي الخفيف لآسيا رغم انخفاض أسعار النفط عالمياً

هبطت أسعار النفط عالميا مجددا مع تغلب مخاوف الطلب على شح الإمدادات، بينما رفعت السعودية، سعر الخام العربي الخفيف لآسيا في تعاقدات الشهر المقبل، وذلك للشهر الخامس على التوالي.

وأرجع الخبراء، انخفاض أسعار النفط، الخميس، إلى تغلب مخاوف الطلب على قرار تحالف “أوبك+” بالإبقاء على تخفيضات إنتاج النفط بما يعني استمرار نقص الإمدادات.

وتراجعت العقود الآجلة لخام برنت 68 سنتا أو 0.8% إلى 85.19 دولار بحلول الساعة 15:07 بتوقيت جرينتش، فيما نزل خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 67 سنتا أو 0.8% إلى 83.55 دولار، بحسب رويترز.

أسباب هبوط أسعار النفط عالمياً

وانخفض كلا الخامين المرجعيين بأكثر من دولار إلى أدنى مستوى لهما خلال الجلسة.

وهوت أسعار النفط بأكثر من 5 دولارات عند التسوية أمس الأربعاء، وهو أكبر انخفاض يومي في أكثر من عام، وسط تركيز على توقعات أكثر قتامة للاقتصاد الكلي، وتراجع الطلب على الوقود.

اجتماع تحالف “أوبك+”

وتراجعت الأسعار بشدة أمس حتى عقب اجتماع لجنة المراقبة الوزارية المشتركة في تحالف “أوبك+”، الذي يضم منظمة البلدان المصدرة للنفط “أوبك”، وحلفاء آخرين بقيادة روسيا.

ولم تقر اللجنة، أي تغييرات على سياسة إنتاج التحالف من النفط، وقالت السعودية إنها ستواصل خفضا طوعي قدره مليون برميل يوميا حتى نهاية عام 2023، فيما ستبقى روسيا على خفض طوعي للصادرات بواقع 300 ألف برميل يوميا حتى نفس التوقيت.

كما قال الكرملين إنه ما من موعد نهائي لرفع حظر على صادرات الوقود لمكافحة أسعار البنزين والديزل المحليين.

وقال محللو بنك “أستراليا الوطني” في مذكرة:” ما زلنا نتوقع أن تشهد السوق نقصا في الربع الرابع، ثم أن انخفاض الأسعار يقلل من احتمالية قيام أوبك بتخفيف قيود الإمدادات”.

وأظهرت بيانات الأربعاء، أيضا انخفاضا حادا في الطلب على البنزين في الولايات المتحدة، كما أظهرت بيانات أخرى، تباطؤ قطاع الخدمات الأمريكي، في حين أفاد مسحاً بأن اقتصاد منطقة اليورو من المحتمل أن ينكمش في الربع الأخير من العام.

السعودية ترفع سعر الخام العربي الخفيف لآسيا

رفعت السعودية، أكبر مصدر للنفط في العالم، الخميس، سعر البيع الرسمي للخام العربي الخفيف للعملاء الآسيويين، في عقود الشهر المقبل، وذلك للشهر الخامس على التوالي، بعد أن أكدت المملكة مواصلة خفضها الطوعي للإمدادات.

وقالت شركة “أرامكو” السعودية المملوكة للدولة، في بيان، إنها رفعت أسعار البيع الرسمية للخام العربي الخفيف للتحميل في الشهر المقبل، إلى آسيا بواقع 40 سنتا للبرميل مقارنة بالشهر الحالي، لتصل إلى 4 دولارات للبرميل فوق متوسط أسعار عمان/دبي.

ويتماشى رفع الأسعار، مع توقعات السوق زيادة قدرها نحو 45 سنتا، ودفع سعر الخام المتوسط الحامض إلى أعلى مستوياته هذا العام.

ورفعت “أرامكو”، أيضا سعر الخام الخفيف المتجه إلى آسيا بمقدار 50 سنتا في الشهر المقبل، لتصل إلى 3.35 دولار للبرميل فوق متوسط أسعار عمان/دبي، في انعكاس لتعزيز أسعار الدرجات الخفيفة عالية الكبريت في السوق الفورية، مع الحفاظ على أسعار البيع الرسمية للخامين العربي المتوسط، والعربي الثقيل دون تغيير.

سعر الخام العربي الخفيف إلى شمال غرب أوروبا

وبالنسبة إلى المناطق الأخرى، رفعت المملكة سعر البيع الرسمي للخام العربي الخفيف لعقود الشهر المقبل، إلى شمال غرب أوروبا بمقدار 1.50 دولار، لتصل إلى 7.20 دولار للبرميل فوق سعر خام برنت في بورصة إنتركونتننتال.

في الوقت نفسه، ظل سعر البيع الرسمي للخام العربي الخفيف إلى الولايات المتحدة دون تغيير عند 7.45 دولار مقابل خام أرجوس عالي الكبريت في عقود الشهر المقبل.