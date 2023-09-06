السعودية تدعو مواطنيها إلى سداد المخالفات المرورية والفواتير قبل مغادرة الكويت

دعت سفارة المملكة العربية السعودية في الكويت عبر حسابها على “إكس” (تويتر سابقاً) جميع المواطنين السعوديين المقيمين في دولة الكويت إلى ضرورة سداد المديونيات المستحقة لدى وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجدّدة من المخالفات المرورية والفواتير، وذلك قبل السفر خارج الكويت.

وأوضحت السفارة أن السداد يكون إما عن طريق تطبيق الوزارة، أو تطبيق سهل، أو المكاتب الموجودة في المنافذ البرية والجوية والبحرية.

كما دعت السفارة المواطنين السعوديين إلى سداد المخالفات المرورية إما عن طريق البوابة الإلكترونية، أو أحد الأقسام التابعة للإدارة العامة للمرور، أو المكاتب الموجودة في المنافذ البرية والبحرية والجوية، قبل مغادرتهم الكويت.

تود السفارة التأكيد على جميع المواطنين الكرام المقيمين في دولة الكويت بضرورة سداد المديونيات المستحقة لدى وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة وذلك قبل السفر خارج الكويت،و سدادها يكون إما عن طريق تطبيق الوزارة،أو تطبيق سهل،أو المكاتب الموجودة في المنافذ البرية والجوية والبحرية https://t.co/dk1ESILHhD — السفارة في الكويت (@KSAembassyKWT) September 5, 2023

وكانت وزارة الداخلية الكويتية قد أصدرت إعلاماً أمنياً بناءً على توجيهات النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ طلال خالد الاحمد الصباح؛ بضرورة الربط بين الجهات الحكومية، ينصّ على أن وزارة الداخلية ستبدأ بتفعيل قرار تحصيل المديونيات المستحقة على الأجانب لوزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة قبل المغادرة ابتداء من يوم الجمعة الموافق 1 أيلول / سبتمبر.

وقالت وزارة الداخلية الكويتية: يجب على كل أجنبي يرغب في مغادرة البلاد أياً كان سبب المغادرة أن يقوم بسداد فواتير الكهرباء والماء المستحقة عليه، وذلك عن طريق عمليات الدفع الإلكتروني على تطبيق وزارة الكهرباء والماء أو تطبيق “سهل” أو مراجعة المكاتب الموجودة في المنافذ البرية والبحرية ومطار الكويت الدولي.

وكانت الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني في وزارة الداخلية الكويتية قد ذكرت أنه استكمالاً للإجراءات الكفيلة بتحصيل المديونيات المستحقة لوزارة الداخلية استناداً إلى المرسوم رقم (1959/17) بقانون إقامة الأجانب والمرسوم بقانون رقم (1976/67) في شأن المرور، فإن الإدارة توضح أنه يجب على كل أجنبي يرغب بمغادرة البلاد أياً كان سبب المغادرة أن يقوم بسداد المخالفات المرورية المسجلة عليه في أنظمة وزارة الداخلية وذلك عن طريق البوابة الإلكترونية لوزارة الداخلية أو مراجعة أحد الأقسام التابعة للإدارة العامة للمرور في المحافظات أو المكاتب الموجودة في المنافذ البرية والبحرية ومطار الكويت الدولي.

ودعت وزارة الداخلية الجميع إلى ضرورة الالتزام بالأحكام القانونية المقررة وعدم مخالفة هذه الأحكام، حيث إنها لن تتوانى في القيام بواجبها في حفظ الأمن والنظام العام في البلاد.