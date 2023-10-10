السعودية.. “ساما” 6.4 % من قروض التمويل متعثرة

لا تزال نسبة القروض المتعثرة للمحافظ التمويلية عند مستوى 6.4%، وكشف تقرير حديث للبنك المركزي السعودي (ساما)، أن قطاع شركات التمويل في المملكة العربية السعودية حقق نمواً ملحوظاً خلال النصف الأول من العام الحالي 2023.

وشمل هذا النمو ارتفاعاً في رأس المال المجمع للقطاع بنسبة 5%، وصافي الربح المجمع بنسبة 739 مليون ريال، وإجمالي الأصول بنسبة 9%، وإجمالي المحفظة التمويلية بنسبة 7%.

وشكلت التمويلات الممنوحة لقطاع الأفراد الجزء الأكبر من إجمالي صافي المحفظة التمويلية بنسبة 76%، فيما بلغت التمويلات الممنوحة لقطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر نسبة 21%، وقطاع الشركات 3%.

وبلغت قيمة المحفظة التمويلية للعقارات السكنية 22.9 مليار ريال، معظمها في قطاع الفلل بنسبة 72%، و24% للشقق، و3% للأراضي، و1% مصنفة كأخرى.

وبلغ إجمالي العاملين في قطاع التمويل نحو 6074 موظفاً وموظفة، تبلغ نسبة السعوديين منهم 86% بما يعادل 5218 فرداً سعودياً.