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Posted inأخبار أريبيان بزنس

السعودية: ساديو ماني يؤدي العمرة في أول أيامه مع النصر

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ساديو ماني
أدى لاعب نادي النصر السعودي النجم السنغالي ساديو ماني مناسك العمرة في أول أيام وصوله للسعودية

نشر لاعب نادي النصر السعودي النجم السنغالي ساديو ماني، صباح اليوم الجمعة، مقطع فيديو من أدائه مناسك العمرة في مدينة مكة المكرمة غرب المملكة العربية السعودية.

وشارك ماني متابعي صفحته على موقع إنستغرام مقطع فيديو عبر خاصية “ستوري” أظهرت وجوده في الحرم المكي لأداء مناسك العمرة.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو وصوراً أظهرت عددا ًمن لاعبي النصر بينهم ماني، وهم يؤدون مناسك العمرة.

ولعب الجناح السنغالي مباراته الأولى مع “العالمي”، أمس الخميس، أمام نادي الزمالك المصري في المواجهة التي انتهت بتعادل الفريقين 1-1.

وكان نادي النصر حسم، قبل أيام، صفقة التعاقد مع السنغالي ساديو ماني نجم نادي بايرن ميونخ الألماني.

وأصبح ماني الصفقة العالمية الرابعة التي تنضم إلى صفوف النصر في فترة الانتقالات الصيفية 2023، بعد التعاقد مع الكرواتي مارسيلو بروزوفيتش، والإيفواري سيكو فوفانا، والظهير البرازيلي أليكس تيليس.

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