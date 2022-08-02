السعودية : زيادة بمعدل 20%، على طلب التأشيرات

أكد سومانث كابور، رئيس «في إف إس غلوبال» في السعودية والبحرين وعُمان في حديثه عن الاتجاهات الرئيسية لطلبات الحصول على التأشيرة بالقول: “نشهد في المملكة العربية السعودية، ارتفاعاً قياسياً في عدد الطلبات مقارنة بالفترة ذاتها من العام 2019، تصل حتى نسبة 15 إلى 20%، مع بقاء طلبات الحصول على جوازات السفر ثابتة يومياً. ويضيف بالقول:” يشهد العالم عودة متسارعة للسفر بعد ما يقرب من عامين من الإغلاق والقيود، تزامناً مع توجه العديد من البلدان لفتح حدودها وتخفيف قيود السفر، حيث يخطط العديد من الناس في جميع أنحاء العالم للسفر من جديد.

وقد قامت «في إف إس غلوبال»، أكبر شركة متخصصة في مجال خدمات التعهيد والتكنولوجيا المخصصة للحكومات والبعثات الدبلوماسية في جميع أنحاء العالم، بتطوير دليل للمسافرين الذين يخططون للسفر خلال عطلة الصيف، لتسليط الضوء على المعلومات ذات الصلة بالحصول على تأشيرات. وعن دور «في إف إس غلوبال» في عملية الحصول على تأشيرة، يلفت قائلا:” نحن نشرف على المهام الإدارية المتعلقة بطلبات الحصول على التأشيرات وجوازات السفر والخدمات القنصلية وخدمات الهوية والخدمات المخصصة لمواطني عملائنا من الحكومات كجزء من محفظة أعمالنا. ما يمكّن البعثات الدبلوماسية (أي السفارات والقنصليات) من إدارة وقتهم ومواردهم بفعالية، والتركيز على مهاهم الأكثر أهمية، والمتمثلة في تقييم طلبات التأشيرة واتخاذ القرارات بشأن منح التأشيرة أم لا.

وردا على استفسارات متكررة مثل هل يتوجب علي الحصول على تأشيرة شنغن عند التوقف في إحدى مطارات دول الاتحاد الأوروبي إذا كنت مسافراً إلى المملكة المتحدة، يجيب قائلا: نعم، تعتبر تأشيرة عبور مطار شنغن إلزامية للمسافرين الذين يتوقفون في دول الاتحاد الأوروبي أثناء سفرهم إلى المملكة المتحدة، منذ سنوات عديدة.

ما المدة اللازمة التي يجب أن أتقدم خلالها للحصول على التأشيرة قبل السفر؟ عند التخطيط لرحلاتك، عليك دائمًا حجز الرحلات الجوية والفنادق مسبقًا. الأمر ذاته ينطبق على التأشيرات. تفترض معظم الدول تقديم طلب الحصول على التأشيرة لمدة تصل إلى 90 يومًا (3 أشهر) قبل تاريخ السفر. وفقاً لقانون تأشيرة شنغن المعدل، يمكنك اعتباراً من 2 فبراير 2020، التقدم بطلب للحصول على تأشيرة شنغن حتى 6 أشهر قبل تاريخ سفرك. هذا العام على وجه الخصوص ومع الاقبال الشديد، ومحدودية فترات المواعيد المتاحة، فإننا نحث المتعاملين على التقدم بطلب الحصول على التأشيرة في أقرب وقت ممكن. تقوم «في إف إس غلوبال» بإعادة توجيه الطلبات وفقاً لاتفاقيات التعاون المتفق عليها مع السفارة والقنصلية المعنية. ما هي الجداول الزمنية النموذجية للتأشيرات؟

لكل دولة جدول زمني مختلف لمعالجة طلبات الحصول على تأشيراتها، وهذه الجداول الزمنية مذكورة على مواقع «في إف إس غلوبال»، ما يوفر لك المعلومات المطلوبة عند التقدم بطلب الحصول على تأشيرة البلد الذي تود زيارته في وقت مبكر. نحيط علماً بأنه خلال موسم الذروة، قد تستغرق معالجة طلبات الحصول على التأشيرة وقت أطول من المتوقع، لذا احرص على التقدم بطلب الحصول على تأشيرك خلال فترة زمنية مناسبة. كل طلب يعتبر بمثابة حالة مخصصة، وبالتالي قد يختلف وقت معالجة الطلبات بحسب الحالة. كيف يتم تحديد المواعيد في «في إف إس غلوبال»؟

يتم تقديم خانات المواعيد عبر الإنترنت بناءً على حجم الطلب أو التوقعات، وبالاقتران مع القدرة الاستيعابية للسفارات والبعثات الدبلوماسية. وبمجرد جدولة الموعد، ننصحك بالتواجد في المركز قبل 15 دقيقة من الوقت المحدد لتجنب إضاعة الوقت. المواعيد مجانية، احذر من قيام المحتالين ببيع المواعيد مقابل الحصول على الأموال. نحث المتقدمين على عدم دفع أي مبلغ من المال لقاء الحصول على المواعيد.

ما هي المستندات التي يجب تقديمها؟ تتوفر قائمة مرجعية بالوثائق المطلوبة لطلبات الحصول على التأشيرة لكل حكومة من الحكومات التي نتعاون معها في «في إف إس غلوبال» على موقعنا الإلكتروني. تأكد من توفير جميع الوثائق المطلوبة، بما في ذلك نسخة مطبوعة من قائمة المستندات، لتقديمها مع نموذج الطلب المعبأ حسب الأصول. تحقق من صلاحية جواز السفر وبطاقة الهوية الإماراتية. تطلب العديد من الدول جواز سفر ساري المفعول لمدة ستة أشهر من تاريخ انتهاء زيارتك.

كيف يمكنني تتبع حالة طلب تأشيرتي؟ بمجرد تقديم طلبك، يمكنك متابعة طلبك عبر الإنترنت عبر موقع «في إف إس غلوبال»، بالإضافة إلى ذلك، يمكنك اختيار خدمة الرسائل القصيرة وتلقي التحديثات في الوقت المناسب على هاتفك المحمول. سيتم تحديث حالة الطلب عندما يكون جواز سفرك جاهزاً للاستلام أو التسليم. نحيطك علماً بأن «في إف إس غلوبال» لا يحق لها متابعة طلبك أثناء عملية التقييم في السفارات أو القنصليات.

هل يمكن لـ «في إف إس غلوبال» تقديم المشورة والتوجيه بشأن فئات التأشيرات والتطعيم؟ «في إف إس غلوبال» غير مصرح لها بتقديم المشورة أو التوجيه بشأن فئات التأشيرات أو أي متطلبات أخرى ذات صلة بالتأشيرات قد يحتاجها العميل. تدير «في إف إس غلوبال» الجوانب الإدارية لعمليات الحصول على التأشيرة فقط، مثل تقديم طلب التأشيرة والتسجيل البيانات البيومترية. لا يحق لـ «في إف إس غلوبال» التدخل في متطلبات اللقاح. يُطلب من جميع المسافرين التحقق من إرشادات الوجهة أو دولة العبور بأنفسهم.

هل يمكنني تسريع عملية قبول الطلب؟ هل يؤدي اعتماد الخدمات ذات القيمة المضافة إلى تسريع عملية دراسة الطلب؟ يختلف الوقت المستغرق في معالجة التأشيرة باختلاف شروط البعثات. يرجى التحقق من الجداول الزمنية قبل التقديم عبر زيارة موقعنا الإلكتروني. يمكن للمتقدمين الذين يبحثون عن مزيد من السهولة والراحة، اختيار أحد حلولنا المصممة لتعزيز مستويات الراحة مثل خدمة التأشيرة على عتبة بابك، لإستكمال عملية طلب الحصول على التأشيرة من أي مكان يختارونه. كما تتوفر صالات بريميوم في مراكز تقديم طلبات الحصول على التأشيرة لتقديم المساعدة المتكاملة خلال عملية تقديم طلب الحصول على التأشيرة. يمكن للمتقدمين زيارة موقعنا على الإنترنت لمعرفة ما إذا كانت هذه الخدمات متوفرة عند تقديم الطلبات للدولة التي يودون زيارتها. وتجدر الإشارة، إلى ارتفاع مستوى الطلب للحصول على هذه الخدمات المخصصة منذ انتشار الوباء. والجدير بالذكر، أن الخدمات الاختيارية ذات القيمة المضافة (مثل خدمات Prime Time والحصول على التأشيرة عند عتبة بابك أو تعبئة النماذج أو أي خدمة أخرى) لا تضمن تسريع عملية دراسة الطلب أو الموافقة على منح التأشيرة من قبل السفارة أو القنصلية المعنية. تتوفر الخدمات الاختيارية وذات القيمة المضافة لحكومات مختارة فقط، وفقًا لاتفاقيات مستوى الخدمة المتفق عليها مع تلك الحكومات. n