خطوة جديدة اتخذتها السعودية لتشجيع عشاق كرة القدم على زيارة المملكة، من خلال اتفاقية رعاية وقّعتها هيئة السياحة السعودية مع الدوري الإسباني للمحترفين (LALIGA).

حملة “روح السعودية” أو (Visit Saudi)، التي تعتبر الموقع الرسمي للسياحة السعودية، وقّعت اتفاقية شراكة مع الدوري الإسباني لكرة القدم، تصبح بموجبها الراعي الدولي والوجهة السياحية الرسمية لجمهور كرة القدم الإسبانية حول العالم، وفق ما نشرته اليوم “وكالة الأنباء السعودية” الرسمية.



وتضم الاتفاقية تدشين وإطلاق العديد من الأنشطة المقامة بالمملكة، بالإضافة لتصميم العروض والباقات المشتركة والتجارب السياحية الملهمة؛ والموجهة لجذب شرائح متنوعة من متابعي الدوري الإسباني، عبر تسليط الأضواء على المملكة كالوجهة الأسرع نمواً على مستوى العالم, كما سيتم تطوير ودفع عجلة نمو هذه الشراكة عن طريق التعاون المستمر والخطوات التسويقية المبتكرة والمحتوى الرقمي المميز.



وقال الرئيس التنفيذي للهيئة السعودية للسياحة فهد حميد الدين: “ترسخ هذه الشراكة الإستراتيجية المثمرة من جهود (روح السعودية) في جذب شرائح أكبر من المسافرين حول العالم، عبر التفاعل والتواصل والجسور الممتدة بين الرياضة والسفر والثقافة، حيث ترحب المملكة بزوارها من كل أنحاء العالم، وتدعوهم للاستمتاع بالوجهات السياحية والتنوع الطبيعي والمناخي والثقافي، والفعاليات النوعية والعالمية الشيقة”.



بدوره أوضح الرئيس التنفيذي للدوري الإسباني للمحترفين أوسكار مايو، أن هذه الاتفاقية تؤكد على الالتزام القوي والارتقاء بسمعة وانتشار الدوري الإسباني في العالم العربي، كما تعزز الارتباط الوثيق بين السفر والرياضة، كجسور تواصل تجمع بين الشعب السعودي والإسباني، وتحقق الفوائد المرجوة للطرفين.



وأشار سفير الدوري الإسباني للمحترفين إيكر كاسياس، إلى أن التطور الهائل لكرة القدم والفعاليات الرياضية بالمملكة؛ قيمة مضافة تعزز جاذبية الوجهات السياحية السعودية، بالإضافة إلى الطبيعة والثراء والعمق والتنوع الثقافي، مؤكداً نجاح هذه الشراكة الجديدة والمثمرة؛ في جذب عشاق الكرة، وشرائح جديدة من المتابعين.

وبحسب “الشرق” الأخبارية، لم يُعلن عن قيمة صفقة الرعاية أو مدتها حتى الآن .