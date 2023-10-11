فريق التحرير by فريق التحرير

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السعودية: دعم الموظفة بـ 1600 ريال لكل طفل مسجل في “قرة”

عدد المراكز المعتمدة ضمن المنتج لتقديم خدمات ضيافة الأطفال إلى نحو 1200 مركز ضيافة منتشرة في كافة مناطق المملكة العربية السعودية

فريق التحرير by فريق التحرير
قرة

تستفيد أكثر من 25 ألف سعودية من منتج دعم ضيافة الأطفال “قرة”، وفقاً لصندوق تنمية الموارد البشرية.

وقد وصل عدد المراكز المعتمدة ضمن المنتج لتقديم خدمات ضيافة الأطفال إلى نحو 1200 مركز ضيافة منتشرة في كافة مناطق المملكة العربية السعودية، بينما بلغ عدد الأطفال المستفيدين من المنتج 26750 طفلاً.

ويهدف منتج “قرة” إلى تمكين المرأة السعودية من العمل ورفع مشاركتها في سوق العمل، ودعم استقرارها الوظيفي، واستمرارها في سوق العمل وهي مطمئنة على الرعاية المقدمة لأطفالها في أحد المراكز المعتمدة عبر منصة “قرة”، حيث يساهم في تغطية تصل إلى 50% من تكلفة ضيافة الأطفال من حديثي الولادة إلى عمر 6 سنوات وبما لا يزيد عن 1600 ريال لكل طفل وبدون حد أعلى لعدد الأطفال.

وشهد المنتج أخيراً عدة تحسينات تلبيةً لحاجة المستفيدات ولتطورات سوق العمل، وشملت تطوير رحلة التسجيل الإلكتروني في المنتج وآلية الدعم، وتسهيل عملية الدفع الإلكتروني من خلال الموقع، كما يمكن للمرأة العاملة المسجلة في التأمينات الاجتماعية المستوفية للشروط التسجيل في منتج “قرة” من خلال موقع الصندوق الرسمي.

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فريق التحرير

فريق التحرير

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