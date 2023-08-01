السعودية: دراجتان للمواطن في السنة فقط

سمحت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك السعودية للمواطن الراغب باستيراد الدراجات النارية (أقل من 150cc) باستيراد دراجتين ناريتين بالسنة كحد أقصى اعتباراً من تاريخ شراء الدراجة النارية.

واشترطت الهيئة، بحسب صحيفة “عكاظ” السعودية، فاتورة وشهادة منشأ على ألا يُسمح بدخولها دون رقم هيكل ولم تشترط سنة صنع معينة لاستيرادها.

ومنعت استيراد الدراجات النارية التي تعرضت إلى حوادث تصادم، أو انقلاب، أو غرق، وتلك الدراجات عادة ما تحصل على ختم معين على استمارتها، وتتم كتابة عبارة Salvage، أو ما يرادفها من عبارات بأي لغة أخرى.

ومنعت استيراد الدراجات التي كانت تُستعمل مركبات أجرة، أو تلك التي كانت تستخدمها الجهات الشرطية، أو التي تحمل شعارات تتعلق بالنقل المدرسي.