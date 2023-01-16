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Posted inأخبار أريبيان بزنس

السعودية: دخول الشاحنات للرياض بمواعيد محددة إلكترونياً

السلطات السعودية تبدأ بتنفيذ قرار الهيئة العامة للنقل في تنظيم دخول الشاحنات للرياض ضمن البرنامج الرئيس لدخول المدن المركزية في المملكة

البدء بتنفيذ قرار تنظيم دخول الشاحنات للرياض ضمن البرنامج الرئيس لدخول المدن المركزية في السعودية

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تبدأ السلطات السعودية، يوم غد الثلاثاء، بتنفيذ قرار الهيئة العامة للنقل في تنظيم دخول الشاحنات إلى العاصمة الرياض ضمن البرنامج الرئيس لدخول المدن المركزية في المملكة.

وسيكون دخول الشاحنات إلى الرياض من خلال حجز مواعيد إلكترونية وبأوقات محددة ومجدولة.

ويأتي ذلك بهدف الإسهام في تنظيم الشاحنات ومنع تكدسها على مداخل المدينة ورفع مستوى وجودة وكفاءة النقل.

وذكرت الهيئة العامة للنقل، في وقت سابق، أن هذه الخدمة ستمكّن الناقلين العاملين في نشاط نقل البضائع على الطرق البرية من التنقل الصحيح في أوقات المنع والذروة والازدحام المروري للطرق الرئيسة بمدينة الرياض، بما يسهم في تقليل فترات الانتظار الطويلة لسائقي هذه الشاحنات، وكذلك تطوير الجوانب التشغيلية، والتخفيف والتيسير على الشركات ومنشآت القطاع الخاص العاملة والمستثمرة في نشاط نقل البضائع، وتقليل التكاليف، وستساعد هذه الخدمة في رفع كفاءة وجودة الخدمات التشغيلية للحركة اللوجستية، وتوفير التقارير اللازمة وتحليل البيانات لدعم عملية اتخاذ القرار وتطوير القطاع، والعمل على تحقيق النمو الاقتصادي المستهدف وتقليل الخسائر المالية للناقلين.

وأوضحت “الهيئة” أن برنامج حجز مواعيد دخول الشاحنات للمدن سيُتيح المزيد من التكامل والعمل بشكل أفضل في عمليات إدارة وتنظيم تنقل جميع الشاحنات في المملكة والاستفادة من البيانات والمعلومات لتطوير نشاط نقل البضائع.

وأضافت أن بإمكان الناقلين الاستفادة من خدمة “دخول الشاحنات للمدن” عبر بوابة نقل الإلكترونية (خدمة دخول المدن) من خلال الرابط، حيث تُتيح الهيئة من خلال بوابة نقل عديد من الخدمات الإلكترونية الداعمة والممكنة للناقلين لمزاولة أنشطة النقل وإمكانية تنفيذ الخدمات بكل يسر وسهولة.

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