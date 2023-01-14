سامر باطر by سامر باطر

أخبار ذات صلة

Posted inآخر الأخبارأخبار أريبيان بزنس

السعودية: دخول البضائع الأجنبية للأسواق الحرة دون رسوم

ما هي الفرص الجديدة للشركات السعودية والشركات الخليجية في الأسواق الحرة مع صدور قواعد الأسواق الحرة؟
سامر باطر by سامر باطر

ما هي الفرص الجديدة للشركات السعودية والشركات الخليجية في الأسواق الحرة مع صدور قواعد الأسواق الحرة؟

تنص قواعد الأسواق الحرة في المنافذ المختلفة على دخول البضائع الأجنبية إليها دون رسوم مع حصر البيع فيها على المسافرين المغادرين والقادمين فقط ، فيما تكون ساعات العمل في المتاجر التابعة لها بواقع 24 ساعة يوميًّا، بحسب جريدة أم القرى الرسمية.

 وتسمح قواعد الأسواق الحرة في المنافذ إدخال جميع البضائع الأجنبية من أي نوع كانت وأيًّا كان منشأها إلى الأسواق الحرة وإخراجها منها إلى خارج المملكة إلى أي أسواق حرة أخرى دون رسوم جمركية، وسيُسهم ذلك في تعزيز سلاسل الإمداد ودعمها فضلا عن تحسين الخدمات اللوجستية المقدمة للأسواق الحرة من خلال توفير مجموعة كبيرة من البضائع والمنتجات للتسوق خلال السفر.

  • تابعونا:
  • Follow us on Whatsapp
  • Follow us on Telegram
  • Follow Latest News on Google News
  • Follow us on Instagram
  • Follow us on YouTube
  • Follow us on LinkedIn
  • Follow us on Twitter
  • Follow us on Facebook
  • Flipboard
للاطلاع على  أحدث الأخبار  و أخبار  الشركات من السعودية والإمارات ودول الخليج تابعنا عبر تويتر  و  لينكد إن وسجل اعجابك على فيسبوك واشترك بقناتنا على يوتيوب  والتي يتم تحديثها يوميا
سامر باطر

سامر باطر

محرر موقع أريبيان بزنس- ومجلتي أريبيان بزنس وسي إي أو CEO العربية، صحافي عربي بخبرات تشمل مجالات عديدة من الاقتصاد...