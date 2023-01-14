ما هي الفرص الجديدة للشركات السعودية والشركات الخليجية في الأسواق الحرة مع صدور قواعد الأسواق الحرة؟

تنص قواعد الأسواق الحرة في المنافذ المختلفة على دخول البضائع الأجنبية إليها دون رسوم مع حصر البيع فيها على المسافرين المغادرين والقادمين فقط ، فيما تكون ساعات العمل في المتاجر التابعة لها بواقع 24 ساعة يوميًّا، بحسب جريدة أم القرى الرسمية.

وتسمح قواعد الأسواق الحرة في المنافذ إدخال جميع البضائع الأجنبية من أي نوع كانت وأيًّا كان منشأها إلى الأسواق الحرة وإخراجها منها إلى خارج المملكة إلى أي أسواق حرة أخرى دون رسوم جمركية، وسيُسهم ذلك في تعزيز سلاسل الإمداد ودعمها فضلا عن تحسين الخدمات اللوجستية المقدمة للأسواق الحرة من خلال توفير مجموعة كبيرة من البضائع والمنتجات للتسوق خلال السفر.