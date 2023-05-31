السعودية: خطوات طلب النقل الداخلي للمعلمين

تبدأ الإدارات التعليمية في مناطق ومحافظات المملكة العربية السعودية، اليوم الأربعاء، في تلقي طلبات النقل الداخلي للمعلمين والمعلمات ويستمر تلقي الطلبات حتى يوم الإثنين المقبل 16 ذو القعدة 1444هـ (5 يونيو/حزيران ٢٠٢٣).

وقالت وزارة التعليم، في تعميم، إن توجيهها يأتي حرصاً على الاستعداد المبكر لاستقرار المجتمع التعليمي للعام الدراسي القادم 1445هـ، واتباع الخطوات الإجرائية لتبليغ نتيجة النقل الخارجي وضوابط تنفيذ النقل الداخلي.

خطوات طلب النقل الداخلي للمعلمين

– ادخل إلى رابط الخدمة.

– من الشاشة الرئيسية، اختر “طلب النقل الداخلي أو الخارجي”.

– ادخل رغبات النقل (الإدارات والمدارس المراد النقل إليها).

– انقر على “حفظ”.

– يمكنك عرض وتعديل الطلب وثم طباعته.

– تتم دراسة الطلبات، وتصل للمعلم المنقول رسالة نصية (SMS) تقول “تم نقلك”.