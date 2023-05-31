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Posted inأخبار أريبيان بزنس

السعودية: خطوات طلب النقل الداخلي للمعلمين

بدأت الإدارات التعليمية في مناطق ومحافظات السعودية في تلقي طلبات النقل الداخلي للمعلمين والمعلمات

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سكان السعودية
كشفت الهيئة العامة للإحصاء عن النتائج الرئيسة لتعداد سكان السعودية للعام 2022

تبدأ الإدارات التعليمية في مناطق ومحافظات المملكة العربية السعودية، اليوم الأربعاء، في تلقي طلبات النقل الداخلي للمعلمين والمعلمات ويستمر تلقي الطلبات حتى يوم الإثنين المقبل 16 ذو القعدة 1444هـ (5 يونيو/حزيران ٢٠٢٣).

وقالت وزارة التعليم، في تعميم، إن توجيهها يأتي حرصاً على الاستعداد المبكر لاستقرار المجتمع التعليمي للعام الدراسي القادم 1445هـ، واتباع الخطوات الإجرائية لتبليغ نتيجة النقل الخارجي وضوابط تنفيذ النقل الداخلي.

خطوات طلب النقل الداخلي للمعلمين

– ادخل إلى رابط الخدمة.

– من الشاشة الرئيسية، اختر “طلب النقل الداخلي أو الخارجي”.

– ادخل رغبات النقل (الإدارات والمدارس المراد النقل إليها).

– انقر على “حفظ”.

– يمكنك عرض وتعديل الطلب وثم طباعته.

– تتم دراسة الطلبات، وتصل للمعلم المنقول رسالة نصية (SMS) تقول “تم نقلك”.

وزارة التعليم السعودية تفتح باب النقل الداخلي للمعلمين
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