السعودية، حلّ مجلس إدارة نادي الشباب

أصدرت وزارة الرياضة السعودية قراراً يقضي بحلّ مجلس إدارة نادي الشباب، وذلك بناء على ما تضمنه المحضر الخاص باجتماع مجلس إدارة نادي الشباب، المنعقد بتاريخ 25 آب / أغسطس 2023، من استقالة 4 أعضاء من مجلس إدارة النادي.

وكشفت الوزارة أن قرار حلّ المجلس المعتمد برئاسة خالد بن سعد آل ثنيان، يأتي استناداً إلى الفقرة 7 من المادة «36» من اللائحة الأساسية للأندية الرياضية.

كما قررت الوزارة تكليف خليف بن عبدالله الهويشان بتسيير شؤون النادي لحين عقد الجمعية العمومية «غير العادية»، وانتخاب مجلس إدارة جديد، وذلك استنادا إلى الفقرة «10» من المادة «95» من اللائحة الأساسية للأندية الرياضية.

وأعلنت الوزارة أن اللجنة العامة للانتخابات حددت يوم الأحد 10 أيلول / سبتمبر 2023 موعداً لفتح باب الترشح لرئاسة وعضوية مجلس إدارة نادي الشباب.