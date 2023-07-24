أكدت المنصة الوطنية الموحدة للتوظيف “جدارات“، أنه لا يوجد حسابات رسمية تحمل اسم المنصة في وسائل التواصل الاجتماعي.



وأوضحت المنصة، التي يعمل صندوق تنمية الموارد البشرية على تطويرها وتشغيلها والإشراف عليها، أنه تم رصد عدة حسابات تنتحل اسم المنصة، ويجري اتخاذ الإجراءات النظامية بحقها.

ودعت إلى التعامل مع الحسابات الرسمية للصندوق في حال وجود أي استفسارات، وذلك عبر موقع “تويتر”، أو حساب خدمة العملاء، أو عبر الاتصال على الرقم 8001222030.

وتهدف المنصة إلى توحيد وتوثيق بيانات طالبي العمل في القطاعين العام والخاص ورفع جودة البيانات وتطوير إجراءات استقبال ومعالجة طلبات التوظيف، بالإضافة إلى سهولة الوصول لفرص العمل، وتحسين المنصة لتتناسب مع احتياجات جميع المستخدمين.