تعتزم وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان السعودية إلزام المستثمرين بمواقف السيارات بألا تتجاوز أجرة موقف السيارة ما قيمته ثلاثة ريالات في الساعة طوال اليوم وأن تكون أول 20 دقيقة مجانية من دخول السيارة وحتى خروجها من المواقف بالإضافة إلى تخصيص مواقف مجانية لذوي الإعاقة.

وأعدت وزارة الشؤون البلدية اشتراطات لمواقف السيارات المدفوعة وكان أبرزها بحسب موقع “أخبار 24” هو تصنيف المواقف المسموح بإنشائها وإدارتها إلى أولاً مواقف السيارات للمنشآت التجارية أو الحكومية مواقف السيارات السطحية أو في القبو أو متعددة الأدوار للمباني التجارية الصادر لها رخص بناء مثل المولات التجارية والأسواق الشعبية والفنادق والأندية الرياضية وما في حكمها أو في مباني وساحات الجهات الحكومية.

مواقف السيارات المستقلة

وهي مواقف السيارات السطحية أو متعددة الأدوار في الأراضي الفضاء التي تقع على الشوارع التجارية ولم يصدر لها رخص بناء.

مواقف السيارات الآلية

هي مواقف السيارات المصنوعة من هياكل جديدة تعمل من خلال نظام آلي (Automated Parking System) يتم التحكم بها من خلال الحاسب الآلي لإيقاف السيارات واستردادها، وتقع على الأراضي ذات الاستخدام التجاري أو في ساحات الجهات الحكومية.