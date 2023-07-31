السعودية: برنامج جدير لاستقطاب المتميزين من حديثي التخرج

تعتزم وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية السعودية إطلاق برنامج “جدير” الهادف إلى استقطاب وتأهيل المتميزين من حديثي التخرج وتدريبهم على رأس العمل وإكسابهم المهارات والخبرات العملية ومساعدتهم على التطور والنمو في مجالات العمل داخل الوزارة، وتمكينهم من أداء مهام الوظائف المستهدفة في البرنامج.

وبحسب موقعها الإلكتروني أمس الأحد، تسعى وزارة الموارد البشرية من خلال برنامج “جدير” إلى تحقيق استراتيجيتها المنبثقة من رؤية السعودية 2030 في دعم الكوادر الوطنية الشابة وإتاحة الفرصة لحديثي التخرج المتميزين من التعرف على بيئة العمل وإعدادهم وتأهيلهم بشكل مُمنهج في المجالات المستهدفة من قبل الوزارة، وبعد انتهاء البرنامج يتم تعيين المجتازين للبرنامج بنجاح على الوظائف ومنحهم درجتين إضافيتين عن الدرجة المستحقة وفق المؤهل العلمي. ويستند البرنامج في ذلك الى تحقيق أحد أهم ركائز رؤية المملكة 2030 المتمثلة باقتصاد مزدهر يسهم في إيجاد فرص مثمرة للكوادر الوطنية الشابة.

وسيتم فتح باب التسجيل والقبول في البرنامج يوم الأحد المقبل 19 محرم 1445هـ الموافق 06 أغسطس/آب 2023، وستكون مدة التدريب 12 شهراً، يكتسب خلالها المشاركين المعرفة في عدد من المراحل الرئيسة للبرنامج وهي: تنمية المعارف العامة والتخصصية، وتطوير مهارات العمل مع الشركات وممارسة مهام العمل.

شروط الالتحاق

أن يكون المتقدم سعودي الجنسية

حاصلاً على شهادة البكالوريوس أو الماجستير في التخصصات المطلوبة

ألا يكون قد مضى على تخرجه 4 سنوات

ألا يقل المعدل العام عن 3 من 4 أو ما يعادلها

أن يكون متفرغًا بشكل كامل للبرنامج

معادلة المؤهل إذا كانت الشهادة من خارج المملكة من الجهة المختصة،

حصول المتقدم على 5 درجات في اختبار الأيلتس IELTS أو ما يعادلها في اللغة الإنجليزية